Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Взгляд
21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:00  |  vz.ru
Разделы

Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
Перейти в раздел…

Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 20 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США объявили о создании коалиции против «Северного потока – 2»
    Россия заявила о способности защититься при любом развитии ситуации с ДСНВ В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы Глава СК поручил проверить сообщения о мошенничестве Пашаева Эксперт предложил меры для снижения числа ДТП с участием велокурьеров
    ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии Захарова пошутила над скоростью ответа Германии на запрос по Навальному Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО Появилось объяснение «катастрофического вымирания» слонов в начале года
    В Сети нашли нестыковки в версиях с изъятой одеждой Навального Землетрясение в районе Байкала разбудило жителей Иркутска Водитель Infiniti сбил троих пешеходов в Москве Синоптики сказали, когда в Центральной России начнется бабье лето

    решение модератора


    На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

    авария в Москве


    СМИ назвали рэпера Эллея виновником ДТП на Остоженке

    «оправдывает террористов»


    Соловьев возмутился словами назвавшего ликвидацию Хаттаба «терактом» журналиста

    Видео

    американские санкции


    Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

    защита страны


    Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

    «Максим Горький»


    Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

    Рош ха-Шана


    Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?

    Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

    Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним    21 сентября 2020, 22:00
    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Правительство этим летом начало тонкую настройку налоговой политики. Для одних отраслей — налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику?

    В пятницу в Госдуму внесли законопроекты, предполагающие изменение налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и отмену льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений. Когда экспериментально вводили НДД власти рассчитывали, что ни бюджет, ни нефтяники ничего не потеряют. Но в итоге бюджет потерял 200 млрд рублей в 2019 и 2020 годах. Поэтому потребовалось скорректировать этот налог в пользу бюджетных поступлений.

    Что касается льготного НДПИ для выработанных месторождений, то этот налог морально устарел, и не выполняет главную задачу – стимулировать разработку старых месторождений. В итоге государство только теряет потенциальные доходы.

    Также внесен законопроект о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Он предполагает повышение с 1 января 2021 года налога для металлургов и химиков в 3,5 раза. Дело в том, что по твердым полезным ископаемым ставка НДПИ всего 0,5-0,6% от получаемой выручки. Это в разы и десятки меньше, чем по другим природным ресурсам. Ставка НДПИ по нефти составляет, например, 40-50%, по газу – 15%. Поэтому решено поднять ренту и для металлургов с химиками.

    «Министерство финансов считает, что из-за НДД и льгот в отрасли бюджет недополучает, а сейчас необходимость пополнения бюджета требует от Минфина поиска денег откуда угодно. Соответственно, бюджету это даст дополнительные источники», - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

    Корректировка параметров НДД от добычи нефти и НДПИ принесет федеральному бюджету около 237 млрд рублей в год, посчитали авторы законопроекта.

    Однако из-за роста налоговой нагрузки экономика нефтяной отрасли потеряет привлекательность: инвестиции в отрасль и разработку сократятся, от чего потеряют также компании смежных отраслей, переживает эксперт из РЭУ им. Плеханова. В конце концов свои потери нефтяники переложат на конечного потребителя.

    Также во вторник в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект о повышении с 1 января 2021 года до 15% ставки по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), превышающих 5 млн рублей в год. Вырученные от богатых, как ожидается, 190 млрд рублей, направят на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

    «Власти решили переложить часть социальных обязательств на обеспеченных граждан. Возможно, граждане, чей доход выше 5 млн в год, будут искать пути, как его скрыть»,  - не исключает Алиев Аяз Аладдин оглы. Не исключено, что это начало введения прогрессивной шкалы НДФЛ в России, полагает он.

    Чтобы как раз бороться с уводом средств и инвестиций в офшоры (например, на Кипр) ради ухода от налогов, Россия решила пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения и повысить налоги с дивидендов по таким соглашениям.

    Наконец, пополнить бюджет России планируется за счет повышения акциза на табачную продукцию на 20%.

    Таким образом у правительства появляются средства для того, чтобы помочь другим. Получается, что богачи заплатят за лечение детей, а нефтяники и металлурги помогут более нуждающейся сфере. А именно - малому и среднему бизнесу, а также части IT-бизнеса, для которых власти предусмотрели беспрецедентное снижение налоговой нагрузки. Кроме того, вводится так называемая инвестиционная льгота для обновления основных фондов.

    «В кризис государство решило взять на себя роль Робин Гуда – отбирает у богатых и раздает бедным. На наших глазах происходит перераспределение: крупный высокорентабельный бизнес делится с малым и средним, финансирует антикризисные меры правительства и нацпроекты.

    Относительно богатые люди будут платить больше налогов, которые, хочется верить, дойдут до социально незащищенных слоев населения. А люди с вредными привычками, по статистике, чаще болеют и больше пользуются медицинскими услугами, преимущественно государственными»,  - считает руководитель информационно-аналитического отдела аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа» Виталий Цветков. Такой подход, по его мнению, сформировался надолго. 

    Потребителя повышение налогов заставит раскошелиться. «Бизнес «зашьет» повышение налогов и акцизов в цены. Впрочем, так было всегда. Бензин у нас дорожает независимо от цен на нефть и налоговых маневров в нефтяной отрасли, а вместе с ним – дорожает и все остальное, поскольку расходы на доставку продукции и энергоресурсы – очень значимые статьи в любом бизнесе», - говорит Цветков.

    Впрочем, даже повышение налогов для богачей и богатых отраслей вряд ли покроет весь дефицит казны страны в связи с кризисом. По предварительной оценке Минфина РФ, федеральный бюджет РФ в январе-августе 2020 года был исполнен с дефицитом 1,692 трлн рублей. По итогам года дефицит бюджета может составить 4,4% ВВП, считают в Минфине. Постепенно дефицит будет уменьшаться – до 2,4% в 2021 году и около 1% - с 2022 года. Объем заимствований в следующем  году будет увеличен на 875 млрд рублей. Госдолг в последующие годы будет составлять 20% ВВП. То есть подсаживаться на долговую иглу российские власти не собираются. Этот уровень госдолга будет по-прежнему довольно низким по международным стандартам. Как известно, многие западные страдают от того, что набрали долги, сопоставимые с размерами собственных экономик.

    Скорее всего, правительство также активней примется за приватизацию государственных активов. На этом бюджет тоже может неплохо зарабатывать, считает глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин. Он призывает к более активной приватизации и снижению долю государства в экономике, которая действительно довольно высока.

    Другое дело, что продавать акции государства в компаниях на довольно тревожном и непредсказуемом сейчас рынке – тоже не лучший вариант. Можно сильно продешевить. Поэтому массовая приватизация – это скорее перспектива следующих двух лет, когда мировые экономики, в том числе российская, начнут восстанавливаться после коронавируса.

    «Обойтись без повышения налогов и акцизов можно, но альтернативные варианты – более сложные и долгие в плане реализации, а деньги нужны здесь и сейчас»,

    - говорит Цветков. Однако в наращивании госдолга власти видят угрозу нашей самостоятельности во внешней политике и санкционные риски, тогда как  приватизация госактивов растягивается на годы и десятилетия. «Приватизации всегда «не время», потому что если госактив неинтересный, то его никто не купит, а если интересный, то «такая корова нужна самому». Остается надеяться на рост дивидендов госкомпаний, которые прошли трансформацию, завершают затратные инвестиционные проекты и показывают несвойственную для госкомпаний эффективность», - заключает собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •