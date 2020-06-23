Богатым россиянам окрасили налоги

В России вводится «налог на богатых». С будущего года россиян, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год (416 тыс. в месяц), ожидает повышение НДФЛ. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение тяжело больных детей. Но не начнут ли богатые россияне вновь скрывать свои доходы от налоговиков, как это было до введения единой 13-процентной ставки НДФЛ для всех?

Во вторник президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей», – отметил глава государства.

«Эти средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», – заявил президент. Чтобы деньги расходовались целевым образом, Путин поручил создать особый механизм контроля с участием общественных и благотворительных организаций.

Сейчас ставка НДФЛ в 13% едина для всех граждан вне зависимости от доходов. Эта плоская шкала налогообложения действует с 2001 года. Для Федеральной налоговой службы (ФНС) такой порядок удобен – проще работать. Однако периодически звучат призывы ввести прогрессивную шкалу: чем больше человек зарабатывает, тем больше должен платить налогов.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что на фоне «коронакризиса» в правительстве началось обсуждение идеи увеличения сборов с богатых. Говорилось, что ставка в 15% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может быть введена для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. Правда, буквально на прошлой неделе эту информацию опровергли. Теперь выяснилось, что решение готовилось, но речь идет уже о гораздо более богатых россиянах – о тех, кто зарабатывает в год от 5 млн рублей (это более 416 тысяч в месяц).

До «коронакризиса» исполнительная власть сомневалась в необходимости таких шагов. Михаил Мишустин накануне своего назначения премьером в январе отмечал, что прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет (Мишустин до назначения главой правительства как раз и возглавлял ФНС). В феврале министр финансов Антон Силуанов все же допустил введение прогрессивной шкалы, но не раньше 2024 года.

Главным аргументом против введения прогрессивной ставки налога эксперты всегда считали возможность ухода от нее при помощи «серых» выплат. Но как ранее поясняли газете ВЗГЛЯД экономисты, российская налоговая служба сделала серьезный шаг вперед в техническом плане - скоро они смогут контролировать личные расходы граждан.

На эту тему

«Уже есть программа по осуществлению контроля за домохозяйствами. Создается реестр домохозяйств. Информационным оператором этой базы данных будет налоговая служба», – рассказал председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа», член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Эксперт пояснил, как будут выявляться неучтенные доходы: «Если при налоговой проверке предприятия ничего нельзя выявить, то через домохозяйства можно проследить, сколько предприниматель тратит нигде не задекларированных средств». В поле зрения налоговиков могут попасть и доходы от сдачи имущества в аренду, указал Гагарин.

Собственно, о новых возможностях ФНС, позволивших уйти от плоской шкалы налогообложения в своем обращении сказал и президент: «Сейчас с учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач».

Некоторые из россиян, попадающих под новый налог, сами с одобрением восприняли инициативу президента, поскольку ее цель – помощь тяжелобольным детям. «Плоский НДФЛ снесли. Давно пора, конечно. Я зарабатываю больше 5 млн рублей в год. И считаю, что

люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить, как минимум, четверть своих доходов на больных детей

и других нуждающихся», – написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она выразила удовлетворение тем, что государство «слегка подраскулачит» тех богатых, кто не помогал нуждающимся. «Те, кто это делал и так, такому подраскулачиванию будут только рады», – отметила она.

Подобное мнение высказал и политолог Дмитрий Гусев. По его мнению, повышение налогов – всегда непопулярная мера: «Кому охота платить больше? Человек, например, думает: он работает 12 часов в сутки и справедливо зарабатывает больше остальных, то почему должен платить больше налогов?».

Но объявленная президентом цель меняет такое отношение к повышению НДФЛ, полагает он: «Когда человеку говорят, что ваши деньги пойдут целевым образом на доброе и нужное дело, на то, на что у государства не всегда хватает средств, то тогда это другой вопрос, – заметил Гусев. – Приятно осознавать, что деньги, которые я дополнительно буду платить как налогоплательщик, помогут поправиться конкретному ребенку. Думаю, такую точку зрения поддержат большинство россиян».

Решение президента – важный шаг на пути создания более справедливой системы распределения национального дохода, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Богатые получили сигнал: государство будет плохо относиться к политике выкачивания денег из компаний и распихивания их по офшорам. Или просто к расходованию средств на демонстративное сверхпотребление», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Да, будет звучать критика справа – с рассуждениями об убийстве бизнеса, хотя это вовсе не так:

если не хотите платить налог, оставьте деньги внутри компании и не оформляйте их как свой доход», – отмечает Колташов.

На самом деле, такова практика тех стран, которые считает образцом наш большой бизнес. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, прогрессивное налогообложение на протяжении многих лет используется в странах с развитой экономической системой. По мнению Колташова, могут появиться и 20%, и 30% НДФЛ для граждан, имеющих большие прибыли – более сложная налоговая шкала, как в некоторых странах ЕС, например, в Германии.

«Так государство снижает нагрузку с самых малообеспеченных граждан, которые получают минимальную зарплату, имеют долги и воспитывают детей, – считает директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина. – Большая часть налогового бремени ложится на людей, зарабатывающих большие суммы». По мнению аналитика, «прогрессивный налог не загонит богатых за черту бедности, зато поможет формированию среднего класса, который является поддержкой государства».

В любом случае, пока нововведение носит «очень щадящий, крайне осторожный, нащупывающий характер», – соглашается экономист Колташов.



Кстати, хотя решение президента о повышении ставки НДФЛ кажется многим неожиданным, на самом деле оно исходит из принципов, заложенных еще минувшей зимой в поправки к Основному закону страны, отметил Гусев в интервью газете ВЗГЛЯД: «Это все звенья одной цепи. Озвученные сегодня меры отражаются в поправках к Конституции. Решение, в частности, соответствует поправке о детях как о приоритете государственной политики, а также о гарантиях права на бесплатную и доступную медицинскую помощь и адресную социальную поддержку».