Симоньян оценила введение «налога на богатых»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к изменению налога на доход физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

«Плоский НДФЛ снесли. Давно пора, конечно. Я зарабатываю больше 5 млн рублей в год. И считаю, что люди, которые столько зарабатывают, обязаны тратить, как минимум, четверть своих доходов на больных детей и других нуждающихся», – заявила Симоньян в своем телеграм-канале.

Она выразила удовлетворение тем, что государство принудительно «слегка подраскулачит» тех богатых, кто не помогал нуждающимся.

«Те, кто это делал и так, такому подраскулачиванию будут только рады», – отметила она.

Во вторник президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

Он отметил, что эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые планируется направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств, техники, и средств реабилитации для них, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Премьер Михаил Мишустин в январе выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ, а глава Минфина Антон Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном введении в России «налога для богатых».