Путин предложил изменить ставку НДФЛ для людей с заработком свыше 5 млн рублей в год

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

«Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

«Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», – передает слова Путина РИА «Новости».

Отметим, что изначально СМИ сообщили, что на фоне кризиса из-за коронавируса в правительстве России вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. Говорилось, что ставка НДФЛ в 15% может быть введена для тех, чьи доходы выше 2-3 млн рублей в год.

В правительстве информацию опровергли.

Премьер Михаил Мишустин в январе выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ, а глава Минфина Антон Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном введении в России «налога для богатых».

Во вторник Путин выступает с телеобращением, в котором поблагодарил россиян за прохождение пандемии, заметив, что она разделила время на «до» и «после».