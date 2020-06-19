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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелое для экономики время самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

Виктору Бабарико предложат выбор между тюрьмой и чужбиной, подозревают экспертыФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и обсуждает сотрудничество с западными дипломатами по «делу Белзагпромбанка». Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
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Расизм – это убежденность, что тебе все должны из-за цвета кожи

Алексей Алешковский, сценарист
У каждого – своя боль. Но ее нельзя утолить, принося страдания другим. А особенно – натравливая одних на других в расчете оказаться бенефициаром этой войны. За все приходится платить: история учит именно этому. И американские протесты тоже. Подробности...
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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

Владимир Можегов, публицист
18 июня 1880-го в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Вроде бы просто памятник, хотя и выдающийся. Но это событие оказало огромное влияние на русскую жизнь. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

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              В России задумались о налогах для богатых

              Кризис провоцирует искать деньги у богатых   19 июня 2020, 08:30
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелое для экономики время самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.

              В Кремле подтвердили, что тема увеличения ставки НДФЛ для обеспеченных граждан обсуждается на экспертном уровне. «В связи с непростой ситуацией постоянно идет обмен на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации президента относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, по поддержке наиболее пострадавших секторов экономики и так далее», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В рамках этого обмена мнениями экспертами высказывается в том числе и эта идея повышения НДФЛ для богатых, подтвердил он. Однако пока окончательных решений на этот счет не принималось, уверил представитель Кремля.

              Как оказалось, введение прогрессивной шкалы и повышение НДФЛ для богатых поддерживают сейчас все фракции Госдумы, передает «Интерфакс».

              Эта тема накануне была поднята в СМИ. Несколько источников «Форбса» заявили, что во власти вернулись к обсуждению возможности повысить НДФЛ для богатых. Вариантов, как можно это сделать, более десяти. Один из возможных вариантов - повышение ставки НДФЛ для богатых россиян с 13 до 15% с годовым доходом в 2-3 млн рублей. Это соответствует ежемесячному заработку в 160-250 тыс. рублей. 

              Сейчас размер НДФЛ в 13% един для всех граждан вне зависимости от зарплаты и богатства. Так проще администрировать и собирать налог. Ставка была установлена в России еще в 2001 году. С тех пор не утихают споры о  необходимости ввести прогрессивную шкалу: чем больше человек зарабатывает, тем больший налог должен заплатить на благо общества и государства.

              Эта идея всплывает с завидным постоянством. До сих пор противники прогрессивной ставки налога выигрывали битву. Но сейчас Россия, как и весь мир, столкнулась с кризисом из-за пандемии и нефтяного обвала. Государству, во-первых, нужны средства, так как дефицит бюджета РФ в этом году, как ожидается, будет довольно высоким - 5-6%. В последние годы России удавалось держать бюджет профицитным.

              Во-вторых, в кризис стала остро звучать тема о социальной справедливости. Средства, вырученные от роста НДФЛ для богатых, предполагается использовать на социальные нужды, например, на поддержку малоимущих или пенсионеров. Грубо говоря, кризис как раз является хорошим поводом для того, чтобы протолкнуть эту непростую идею с повышением НДФЛ для богатых.

              С одной стороны, заставить богатых раскошелиться в сложный для страны период, тем более, на помощь нуждающимся, выглядит в глазах многих справедливым. С другой, у налоговой только-только в последние годы повысилась собираемость налогов. Эта служба действительно научилась хорошо собирать НДС, который приносит треть доходов после нефтегазовой ренты.

              Не схлопнется ли этот рост доходов из-за поднятия НДФЛ для богатых? Не приведет ли это решение к рекордному оттоку капитала из России? Не обернется ли рост налогов для богатых ударом по экономике вместо желаемой поддержки?

              «Прогрессивное налогообложение уже на протяжение многих лет используется в странах с развитой экономической системой. Так государство снижает нагрузку с самых малообеспеченных граждан, которые получают минимальную зарплату, имеют долги и воспитывают детей. Большая часть налогового бремени ложится на людей, зарабатывающих большие суммы. Это и представители крупных компаний, и топ-менеджмент.

              Прогрессивный налог не загонит богатых за черту бедности, зато поможет формированию так называемого «среднего класса», который является поддержкой государства.

              Высокий процент людей среднего класса говорит об устойчивости экономики страны», - считает директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина.

              Поэтому вполне логично, что речь о прогрессивном налоге зашла именно сейчас, в момент кризиса, когда доходы населения снизились, считает она.

              Отголоском новых налогов для богатых, кстати, стало решение президента с 2021 года ввести новый налог на доход с банковских вкладов. Тем, кто хранит на счетах более миллиона рублей, придется платить налог в 13%, но не с самой суммы вклада, а с процентов с депозитов свыше этой миллиона.

              Проблема в том, что администрировать и собирать «повышенные» НДФЛ с богатых станет намного сложнее. И капиталы из России могут потечь в еще большем масштабе за границу. Жерар Депардье не случайно сменил прописку с французской на российскую.

              «Сколько средств после повышения ставки будет попадать в бюджет – зависит от самих граждан и их гражданской позиции. Именно по этой причине введение налога в России так много раз откладывалось – нужно было разработать качественные механизмы предотвращения оттока денег за границу. В том числе дополнительные налоги на вывод денег за рубеж», - объясняет Федулина.

              Однако налоговая служба сделала серьезный шаг в перед в техническом плане. Благодаря автоматический системе контроля, собираемость НДС в последние годы только растет. Подобной автоматизированной систем контроля личных доходов пока нет в массовом использовании. Однако такие системы разработаются и скоро могут быть внедрены. «Уже есть программа по осуществлению контроля за домохозяйствами. Создается реестр домохозяйств, реестродержателем и информационным оператором этой базы данных будет налоговая служба. У нее самый мощный блокчейн на эту тему», - рассказывает председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Градиент Альфа», член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

              «Это заход налоговой на бизнес с тыла. Если при налоговой проверке предприятия ничего нельзя выявить, то через домохозяйства можно проследить, сколько предприниматель тратит нигде не задекларированных средств. Также можно будет узнать о неофициальных доходах физических лиц, например, от сдачи имущества в аренду или другой деятельности», - поясняет Гагарин.

              Иными словами,

              благодаря новым технологиям налогового контроля россиянам будет все сложнее и сложнее скрывать свои «левые» доходы и не платить налоги. И тогда введению прогрессивной ставки НДФЛ уже, возможно, ничего не будет мешать.

              «Когда ставку НДФЛ повысят, и люди захотят как-то скрыть свои доходы, то у них будет для этого меньше возможностей – юридических, финансовых и организационных. Потому что налоговый и финансовый контроль у нас становится все более жестким и продолжит ужесточаться», - отмечает Гагарин.

              Однако член «Деловой России» считает, что никакой социальной справедливости в этой идее – повышении НДФЛ для богатых – нет. «Я считаю, что это не та мера, которая сейчас нужна для оживления экономики. Потому что, во-первых, эта мера никак не стимулирует людей больше зарабатывать. Во-вторых, она стимулирует заработанное скрыть, чтобы не платить налоги», - считает Павел Гагарин.

              Желание государства надавить на бизнес сильнее, чтобы получить больше поступлений в бюджет во время кризиса – вполне понятно. «Однако бизнес-омбудсмен Борис Титов правильно говорит, что надо торговаться. Если вы повышаете НДФЛ, тогда снижайте страховые взносы, например, с 30 до 25%. То есть надо сделать противовес. Только в этом случае будет хотя бы видимость социальной справедливости. Тогда богатые со своих доходов частично оплатят страховые взносы. А если просто – заработал больше, значит плати государству больше, то это уже не справедливость. Это хорошо для развитых стран со стабильной экономикой. Но России в данном случае не стоит брать пример с Запада», - считает Павел Гагарин.

              Институт экономики роста им. Столыпина считает, что введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц возможно при условии снижения страховых платежей Единого социального налога (ЕСН) до 15 %. Сейчас ЕСН составляет 30%. Сюда входят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 22%, на обязательное социальное страхование - 2,9 %, на обязательное медицинское страхование - 5,1%.

              При этом, в развитых странах ставка НДФЛ, как правило, варьируется в зависимости от типа дохода и целей дальнейшего использования этого дохода. Например, по словам Титова, ставка обнуляется, если доходы вкладываются в развитие бизнеса, а не в личное потребление. Или человек как член семьи имеет право на снижение базовой процентной ставки НДФЛ в зависимости от числа детей в семье.

              В России, по его словам, можно обнулить НДФЛ для зарплат в размере МРОТ. Оставить текущую ставку в 13% для зарплат до 500 тыс. рублей в год, а для более высоких зарплат ставка НДФЛ может составить от 20 до 35%. Но только при одновременном снижении страховых выплат.

              «Если же просто увеличить НДФЛ, то видимости справедливости не будет. Это будет просто дополнительное залезание в карманы», - резюмирует Гагарин. 

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