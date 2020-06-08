Путин подписал закон о единой базе данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра с информацией о населении страны.

Закон систематизирует сведения, которые содержатся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе в базах данных внебюджетных фондов. Оператором регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС). На нее также возложена функция по защите персональной информации, передает ТАСС.

В Единый информационный ресурс включат базовые данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, - а также дополнительные сведения о физическом лице: семейное положение, родственные связи. В регистр будут вносить россиян и иностранцев, которые проживают или работают в России.

Целями регистра называется совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций. Также будет вестись официальный статистический учет населения, составление и реализация государственных и муниципальных программ, подготовка бюджетов. Отмечается, что работа регистра направлена также на обеспечение национальной безопасности.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители.

21 мая депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении России.