Мишустин предложил объединить все домохозяйства в систему контроля за доходами

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ пообещал, что доходы всех граждан России будет контролировать единая система.

«Все домохозяйства в России будут в течение двух лет внесены в информационную систему, и каждый доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи», – сообщил член фракции Алексей Куринный, передает «Интерфакс».

Кроме того, депутат «Справедливой России» Дмитрий Ионин сообщил, что на встрече с их фракцией Михаил Мишустин заявил, что прогрессивная шкала налога не принесет дополнительных доходов в бюджет.

«По НДФЛ ответил, что, как налоговик, он не считает, что прогрессивная шкала налогообложения принесет дополнительные доходы в бюджет. Это его видение как практика. То есть, он не поддержал эту инициативу», – сказал Ионин, передает РИА «Новости».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не поддерживает кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, так как «неизвестен состав Кабмина и его программа».

До этого Мишустин встречается с другими парламентскими фракциями. «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера. Большинство депутатов ЛДПР также решили поддержать кандидатуру Мишустина.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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