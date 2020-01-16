«Единая Россия» поддержала выдвижение Мишустина на пост премьера

«Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра по предложению президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале. «ЕР – единогласно», – написала она.

По ее словам, на встрече с депутатам Мишустин признался, что не спал всю ночь.

На встрече с «Единой Россией» Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения, передает ТАСС со ссылкой на источник с заседания фракции в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил встречу фракции «Единая Россия» с Мишустиным. «У нас только начало процесса. Встреча с самой большой фракцией была яркой, предложения были сформулированы, а итог вы увидите в зале пленарного заседания», – сказал он.

Ранее в четверг Мишустин прибыл в Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Затем началась его встреча с фракцией «Единая Россия», после чего пройдут встречи с фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение Путина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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