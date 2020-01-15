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15 января, среда  |  Последнее обновление — 23:33  |  vz.ru
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

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Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

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Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
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              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              Михаил Мишустин, сам бывший бизнесмен, успешно выводил нашу экономику из тени   15 января 2020, 23:20
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков,
              Наталья Макарова

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              Вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева на пост главы правительства Владимир Gутин предложил главного налоговика страны Михаила Мишустина. Его кандидатуру в четверг рассмотрит Госдума. В заслугу главе ФНС ставят организацию работы службы по самым высоким мировым стандартам. Почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность?

              В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. О своем решении Путин сообщил кандидату во время их рабочей встречи. «Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – сообщили в пресс-службе Кремля.

              Госдума готова рассмотреть кандидатуру уже в четверг. В среду вечером глава ФНС отправился на Охотный Ряд к депутатам, которые собрались на внеочередное заседание Совета нижней палаты. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в четверг утром все фракции по очереди проведут беседу с Мишустиным.

              Зампред ЦК другой оппозиционной партии – КПРФ – Дмитрий Новиков сообщил, что у коммунистов решения по кандидатуре Мишустина пока нет. Тем не менее, Новиков считает: на посту главы ФНС кандидат зарекомендовал себя как профессионал. По словам депутата, Мишустин наладил «рабочий, без каких-то серьезных нареканий и претензий» контакт с руководством фракции и думских комитетов. «Понятно, что участок работы, за который он отвечал, и тот, который ему предлагается – это две разные сферы деятельности. Поэтому мы самым тщательным образом проанализируем ситуацию», – добавил Новиков.

              А «Единая Россия» точно одобрит кандидатуру, пообещал в среду ТАСС источник в партии. «Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что фракция «Единой России» в Госдуме также поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера», – подчеркнул он.

              Напомним, об отставке кабмина в среду днем объявил Дмитрий Медведев. Он мотивировал решение тем, что во время оглашения послания Федеральному собранию Путин анонсировал поправки в Конституцию.

              «В этом контексте очевидно, что мы – как правительство Российской Федерации – должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – заявил Медведев, который в ближайшем будущем, как ожидается, станет заместителем Путина по Совету безопасности, в котором президент занимает пост председателя.

              В свою очередь, Путин выразил «удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты» правительством Медведева. «Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме», – заметил президент, попросив министров исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

              В экспертной среде кандидатуру Мишустина считают достаточно сильной. «Михаил Мишустин – один из самых профессиональных людей в правительстве. Когда он приступал к работе, то взялся по сути за безнадежное дело: собираемость налогов была никакой. Тогда ФНС пользовалась страшной репутацией: сплошная коррупция, очереди в налоговых и прочее. Всего этого мы лишились, и слава Богу», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев

              При Мишустине ФНС перешла на электронные технологии отслеживания платежей, проведения всевозможных проверок, отказалась от «выемок документов и всяких «наездов», добавил Матвейчев. При нем же были внедрены электронные подписи. «По цифровизации налоговая служба обгоняет всех. Если раньше с ней были связаны многочисленные скандалы, то сейчас мы видим, что

              арестовывают полицейских и кого-угодно, но давным-давно не арестовывают налоговиков.

              Потому что коррупция среди них истреблена как класс», – подчеркнул собеседник.

              Другим достижением ФНС стало повышение оперативности работы, появление сервиса «одного окна». Если раньше бизнесмены России завидовали другим странам, в которых новую фирму можно было открыть за несколько дней, то сейчас «в России можно зарегистрировать фирму за два часа». По словам политолога, сейчас «небелая» часть российской экономики снизилась до 25%, что соответствует уровню передовых стран мира.

              В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин рассматривает появление фигуры Мишустина в контексте задач, прозвучавших в послании Федеральному собранию.

              «Намеченные в послании меры потребуют серьезных финансовых вливаний. Основная проблема правительства Медведева заключалась в том, что целый ряд министров были не согласны с такой постановкой задач. Мишустин же – прекрасный экономист. Он как профессионал вполне способен добиться своевременного полного финансирования как нацпроектов, так и затрат, которые потребуются для реализации послания», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

              Политолог отметил, что Мишустин на должности главы ФНС всегда четко реализовывал поставленные перед ним задачи. «На своей сложнейшей зоне ответственности он смог обеспечить подлинный прорыв. Ему удалось превратить ФНС в достаточно дружелюбное ведомство по отношению к гражданам. Критика, звучавшая в адрес налоговиков, по сравнению с тем, что было в начале нулевых, минимизировалась», – добавил собеседник.

              Сильным управленцем, готовым «твердо отстаивать свои решения», считает Мишустина и директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Правительство нуждается в твердой руке, чтобы обеспечить полноценный запуск национальных проектов, сказал политолог РИА «Новости».

              Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров считает, что у Мишустина «есть все шансы решить многие задачи, поставленные перед руководством страны. Отметим, что Мишустин совмещал работу главой ФНС и  научного руководителя факультета налогов и налогообложения этого университета. «Зная его много лет, я могу с чистой совестью сказать, что этот человек – технократ, которого интересует результат», – сказал Эскиндаров.

              «Мишустин – технократ в лучшем понимании этого слова. Он современный, инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире, – сказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии нашей экономики».

              Напомним, Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН; ныне – Московский государственный технологический университет) с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году – аспирантуру этого вуза.

              В 2003 году защитил в Российской экономической академии имени Плеханова диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

              В 90-е годы работал в Международном компьютерном клубе. В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

              С августа 1998 года – замруководителя Государственной налоговой службы. С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. С марта 2004 года по декабря 2006 года – руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

              В 2008-2010 годах вернулся в сферу частного, точнее инвестиционного бизнеса. Был президентом компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. С 6 апреля 2010 года – руководитель ФНС. Сменил на этом посту Михаила Мокрецова.

              Мишустин участвует в качестве наставника в кадровом конкурсе «Лидеры России». Он консультировал победителей проекта, делясь с ними профессиональным опытом.

              Мишустин увлекается хоккеем и входит в состав правления Российской федерации хоккея, в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Здесь, кстати, его интересы схожи с президентскими. Как известно, Владимир Путин регулярно выходит на лед и даже участвует в матчах Ночной хоккейной лиги.

              Мишустин также пользуется уважением в церковных кругах. Полгода назад «во внимание к помощи Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь» нынешний кандидат в премьер-министры был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени. Еще одно примечательное совпадение: 15 января – это День памяти преподобного Серафима Саровского.

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