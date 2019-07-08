Глава ФНС прокомментировал победу россиян в мировом финале чемпионата Global Management Challenge

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС), наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин считает, что чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) и конкурс платформы «Россия – страна возможностей» «Лидеры России» – шанс для молодежи проявить себя, а для работодателей – найти лучшие кадры.

«Такие объективные и прозрачные соревнования, как этот конкурс (чемпионат Global Management Challenge – прим. ВЗГЛЯД) или «Лидеры России», очень нужны – они не только выявляют наиболее профессиональных и ответственных конкурсантов, развивают навыки ведения бизнеса и управления у всех участников, но и позволяют нам, наставникам, побороться за лучшие кадры», – отметил Михаил Мишустин, сказано на сайте «Россия – страна возможностей».

Глава ФНС уточнил, что налоговая служба «также поддерживает этот тренд».

«Мы провели уже два финала собственного проекта «Сделай карьеру сам!», а также создали молодежную проектную платформу ФНС России «ПРОдвижение». Ее участники практикуют навыки проектного управления, презентации собственных проектов и публичных выступлений, взаимодействуют в рамках деловых игр. Нам важно, чтобы кадровый состав ФНС России представляли высококвалифицированные, ответственные и неравнодушные специалисты, которые способны исполнять служебные обязанности с максимальной отдачей и на высоком профессиональном уровне», – добавил Мишустин.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров также уверен, что победители чемпионата точно будут востребованы у работодателей.

«Я не сомневаюсь, что на ребят сейчас обратят внимание. Один из руководителей крупной российской компании мне уже позвонил утром и спрашивал про участников команды победителей. Для меня эта победа – очередной повод для гордости за нашу страну и наших ребят. Плюс радость от того, что участники наших проектов дружат и взаимодействуют друг с другом, да ещё и так успешно. Ну и подтверждение правильности и актуальности наших методик отбора, ведь международный чемпионат GMC проходит по лучшим мировым правилам», – сказал Комиссаров.

Напомним, команда России в составе участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России» и «Управляй!», победила в мировом финале чемпионата Global Management Challenge.