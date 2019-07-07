Российская команда «Отцы и дети» выиграла в Екатеринбурге мировой финал GMC

Команда России, состоящая из участников проектов платформы «Россия – страна возможностей» (конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!»), стала победителем мирового финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

В мировом финале приняли участие студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии. В шестой раз в истории Россия завоевала звание чемпиона мира по стратегии и управлению бизнесом, второе место заняла Португалия, на третьем месте – единственные на соревнованиях представители Африки – из Кот-д'Ивуара, говорится в пресс-релизе организаторов.

В мировом финале приняли участие 20 стран мира – студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии. Это уже 39 сезон мирового чемпионата, который в этом году прошел в России в столице Урала.

Россию представляла команда «Отцы и дети» – Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов – которая два дня назад одержала победу в национальном чемпионате чемпионата. В составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

«Мы уделяем большое внимание межпроектному взаимодействию и способствуем тому, чтобы участники проектов платформы поддерживали общение. Радует, что они не теряют связь друг с другом, выходят с различными инициативами, запускают совместные проекты. Сегодня победу в мировом чемпионате Global Management Challenge одержали участники сразу двух управленческих конкурсов платформы – «Лидеры России» и «Управляй!». Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Победителей и призеров мирового финала GMC наградили ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и глава города Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Для нас как президентской академии очень важно уже в третий раз проводить финал в России. Чемпионат способствует развитию управленческих компетенций – необходимых soft и hard skills – как у российских, так и зарубежных участников. Впервые в России финал прошел в Ханты-Мансийске в 2010 году – после первой победы российской команды в юбилейном 30 чемпионате в Лиссабоне. Второй финал состоялся в Олимпийской столице – городе Сочи в 2014 году – закончился победой уральской команды, чем и было предопределено проведение мирового финала в 2019 году именно в Екатеринбурге», – сказал Владимир Мау.

В мировом финале GMC 2019 года, который проходил в Екатеринбурге 5-6 июля, принимали участие национальные чемпионы из 20 стран – Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Гонконга (Китай), Греции, Индии, Испании, Киргизии, КНР, Кот-Д’Ивуара, Кувейта, Макао (Китай), Мексики, Панамы, Польшы, Португалии, России, Словакии, Чехии и Эстонии. В рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата состоялась жеребьевка. Команды из 20 стран-участниц были разделены на четыре игровые группы. В частности, российской команде предстояло соревноваться в одной группе с командами из Польши, Панамы, Испании и чемпионом мирового финала прошлого года – командой Чехии.

Чемпионат – это соревнования, которые проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Она позволяет развить практические навыки ведения бизнеса и принятия решений в моделируемой среде. Ежегодно около 6 тыс. молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний. За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 тыс. человек.

Российские команды ранее 5 раз выигрывали мировой чемпионат по стратегии и управлению бизнесом: в 2009 году – в Лиссабоне (Португалия), в 2012 году – в Киеве (Украина), в 2014 – в Сочи (Россия), в 2015 – в Праге (Чехия) и в 2016 – в Макао (Китай).

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» и т.д.

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году и проводится в России с 2006 г. по инициативе РАНХиГС для массового развития навыков ведения бизнеса и управления.