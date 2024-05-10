Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области
Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области
Группировка войск «Запад» в течение недели освободила населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Новоселовское ЛНР, Новосадовое ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два «Leopard», пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка ДНР.
Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.
Также подразделения группировки войск «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.
За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один «Leopard» и два танка «Abrams», 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» и БМП «Marder», 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Vampire».
В это же время группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка ДНР.
Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области.
Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США.