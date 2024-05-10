Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.

Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два «Leopard», пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка ДНР.

Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

Также подразделения группировки войск «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один «Leopard» и два танка «Abrams», 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП «Bradley» и БМП «Marder», 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Vampire».

В это же время группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка ДНР.

Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение недели нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Золотая Балка, Токаревка, Ивановка, Михайловка, Тягинка, Степное Херсонской области и Павловка Запорожской области.

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее населенного пункта Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777 производства США.