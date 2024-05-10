Толпа активистов атаковала завод Илона Маска в Германии

ТТолпа активистов атаковала завод Илона Маска в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Радикалы прорвались на пути заводской железной дороги. Произошли столкновения с полицией. Пострадали трое правоохранителей и один активист. Несколько человек были задержаны, сообщает ТАСС.

С четверга в Грюнхайде введены повышенные меры безопасности, дежурят многочисленные сотрудники полиции. На подъездах к заводу установлены водометы, конная полиция патрулирует лес.

16 мая местный совет Грюнхайде должен утвердить план расширения автомобильного завода.

Между тем, сам американский предприниматель Илон Маск, владелец Tesla, опроверг сообщения о том, что протестующим удалось прорваться на территорию завода.

По его словам, новости фейковые, протестующим не удалось прорваться через ограждение. Вокруг до сих пор сохранились две нетронутые линии забора.

Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.