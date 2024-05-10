Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Толпа активистов атаковала завод Илона Маска в Германии
ТТолпа активистов атаковала завод Илона Маска в Германии
Около 1,2 тыс. экоактивистов, выступающих против расширения завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) в северо-восточной части Германии, атаковали предприятие. Протестующие пытаются прорваться на территорию завода, закидывают полицейских камнями и бутылками.
Радикалы прорвались на пути заводской железной дороги. Произошли столкновения с полицией. Пострадали трое правоохранителей и один активист. Несколько человек были задержаны, сообщает ТАСС.
С четверга в Грюнхайде введены повышенные меры безопасности, дежурят многочисленные сотрудники полиции. На подъездах к заводу установлены водометы, конная полиция патрулирует лес.
16 мая местный совет Грюнхайде должен утвердить план расширения автомобильного завода.
Между тем, сам американский предприниматель Илон Маск, владелец Tesla, опроверг сообщения о том, что протестующим удалось прорваться на территорию завода.
По его словам, новости фейковые, протестующим не удалось прорваться через ограждение. Вокруг до сих пор сохранились две нетронутые линии забора.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса.