Политолог: Россия взяла верный курс по подготовке управленцев

«Победителями чемпионата стали даже не финалисты, а полуфиналисты «Лидеров России». И это особенно ценно», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя победу команды России в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в Екатеринбурге.

«И мы уже видим по ряду промежуточных итогов, что победители «Лидеров России» занимают достаточно высокие должности и хорошо справляются со своими задачами», - добавила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Россию на чемпионате представляла команда «Отцы и дети» – Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов, Максим Кирилов – которая два дня назад одержала победу в национальном чемпионате чемпионата. В составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

«Результаты подтверждают, что Россией был взят верный курс на подготовку управленческих кадров с принципиально новыми компетенциями, которые соответствуют задачам сегодняшнего дня, и, как следствие, будут востребованы и оценены не только внутри России, но на мировом уровне. Задача – вырастить в России плеяду абсолютно конкурентоспособных в глобальном смысле управленцев», – заключила Федорова.

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году и проводится в России с 2006 г. по инициативе РАНХиГС для массового развития навыков ведения бизнеса и управления.

В мировом финале приняли участие студенты, представители бизнеса и государственные служащие из стран Европы, Америки, Африки и Азии. В шестой раз в истории Россия завоевала звание чемпиона мира по стратегии и управлению бизнесом, второе место заняла Португалия, на третьем месте – единственные на соревнованиях представители Африки – из Кот-д'Ивуара, говорится в пресс-релизе организаторов.

Состав команды «Отцы и дети» (Сборная команда):

Зырянов Вячеслав Александрович (Свердловская область, г. Екатеринбург)

Выпускник УРФУ (ранее УГТУ-УПИ – 3 диплом), все 2005 год, «Металлургические машины и оборудование» и «Экономика и управление предприятием» и Институт военного образования. Выпускник ЮУРГУ, 2014 г. «Ракетостроение»,

Слушатель МВА «Управление предприятием ОПК» в НОЦ ВКО «Алмаз-Антей». АО «ОКБ «Новатор» (Алмаз-Антей), ведущий инженер-конструктор, полуфиналист конкурса «Лидеры России», победитель мирового финала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2014 году в Сочи.

Кирилов Максим Юрьевич (Свердловская область, г. Екатеринбург). Выпускник УРФУ, 2016, бакалавриат «Банковское дело». Выпускник УрФУ, 2018, магистратура «Банковский и инвестиционный менеджмент». Аспирант Уральского института управления РАНХиГС, «Экономика и управление напрдным хозяйством (профиль региональная экономика)». Выпускник УРФУ, ПАО «Сбербанк», старший специалист отдела прогнозирования и бизнес планирования. Центр компетенция прогнозирования и моделей операционного планирования. Серебряный призер кубка «Управляй!» сезонов 2017/2018 и 2018/2019

2 место на мировом финале Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2017 году в Катаре.

Ионин Сергей Сергеевич (Свердловская область, г. Екатеринбург). Выпускник Уральского института управления РАНХиГС, 2014 г., «Государственное и муниципальное управление». ПАО «Сбербанк», ведущий специалист отдела прогнозирования и бизнес планирования. Центр компетенция прогнозирования и моделей операционного планирования. 2 место на мировом финале Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2017 году в Катаре.

Щербаков Константин Викторович (Свердловская область, г. Лесной). ТИ НИЯУ МИФИ (г. Лесной), 2009 г. «Экономика и управление на предприятии машиностроения». ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Росатом), ведущий инженер-технолог,

старший преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин ТИ НИЯУ МИФИ.

победитель мирового финала Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2014 году в Сочи.

Карамов Марс Мухсинович (г. Москва). Выпускник УРФУ, 2016, бакалавриат «Банковское дело». Выпускник НИУ ВШЭ (магистратура, Москва). Консультант направления Strategy, PwC, 2 место на мировом финале Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2017 году в Катаре.