Пассажир рассказал детали падения автобуса в Мойку

Tекст: Ольга Иванова

По словам Александра Твериднева, «задний правый корпус автобуса ударил о высокий поребрик, и он резко ускорился. Потом он повернул направо, откуда съезжали встречные машины. Мы ударились о встречную, но я не успел разглядеть, какую. Мне показалось, что скорость все время росла. Потом автобус снес ограждение и рухнул в воду. Все произошло за секунды», передает ТАСС.

Мужчина находился в салоне с женой. По его словам, вода очень быстро заполнила салон, стало темно. «Я пытался выбить ногами стекла, но без толку. Потом на ощупь добрался до поручней. А дальше помню резкий свет, и меня вытаскивают. Я уже почти был без сознания», – поделился он.

Твериднев особо отметил, что его спасли обычные люди, которые оказались на месте происшествия.

Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.

Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга, ранее сообщалось о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.

Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.