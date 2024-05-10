Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.7 комментариев
Число жертв падения автобуса в Мойку выросло до семи человек
По данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга, ранее сообщалось о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.
Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.