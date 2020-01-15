Названа дата рассмотрения Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера

Госдума 16 января рассмотрит на заседании кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на четверг, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что на заседании совета Госдумы была достигнута договоренность о порядке рассмотрения и предварительных консультациях по кандидатуре премьера.

«В 9 утра соберется «Единая Россия», затем ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Рассмотрение кандидатуры на пленарном заседании состоится в четверг», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в среду премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Президент России Владимир Путин предложил ему занять пост заместителя председателя Совета безопасности страны.

Позже он подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева врио премьера, а также предложил на пост главы кабмина кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина.