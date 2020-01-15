Медведев объявил об отставке правительства

Премьер России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ: Владимир Владимирович, как президент, обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты – а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, – они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Он добавил, что речь идет в целом о балансе власти исполнительной, законодательной и судебной, и в этом контексте очевидно, что правительство должно предоставить президенту возможность принимать «все необходимые для этого решения».

«И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», – сказал Медведев.

Путин в ответ попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Президент также поблагодарил членов правительства за совместную работу, хотя и не все получилось, кроме того, он сообщил о намерении в ближайшее время встретиться с каждым из членов правительства.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», – передает слова Путина ТАСС.

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию, в том числе предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера.

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