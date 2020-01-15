Путин предложит Медведеву новую должность

Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя председателя Совбеза России и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву.

Глава государства отметил, что в случае, если для введения новой должности потребуется изменить закон, то это нужно сделать, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что о соответствующих изменениях в законодательстве он попросит депутатов.

«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент», – отметил Путин, передает ТАСС.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», – отметил президент.

Путин напомнил, что Медведев когда-то занимал пост главы государства и практически восемь лет руководил правительством страны.

Президент, говоря о будущей должности Медведева пояснил, что «есть ярко выраженный президентский блок [обязанностей], а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все».

Он добавил, что президентский блок обязанностей – это, прежде всего, вопросы безопасности и обороноспособности.

СБ России является конституционным органом, который готовит решения главы государства в стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Ранее в среду Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.