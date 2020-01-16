Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему партия не поддерживает кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства.

«Неизвестен состав Кабмина и его программа», – передает РИА «Новости» слова Зюганова.

Он сообщил, что КПРФ предложит свои кандидатуры в состав Кабмина, если Мишустин учтет пожелания фракции в своей программе.

Ранее КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина.

В четверг «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. ЛДПР также поддержала Мишустина.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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