Путин: Пандемия разделила время на «до» и «после»

Пандемия разделила время на до и после нее, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам, поблагодарив их за то, как достойно страна смогла ответить на «вызов колоссальной сложности».

«Эпидемия словно резко разделила время на до и после», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.

Глава государства заявил, что многих людей объединило ясное понимание ситуации и осознание угрозы. По его словам, люди понимали, что бороться и победить можно только вместе, а самое главное – это человеческая жизнь.

«Мы действовали, опираясь на эти ценности, и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности. Всем нам приходилось в последнее время непросто, но в обществе не было растерянности», – добавил Путин.

Президент указал, что благодаря принятым мерам против коронавируса удалось выиграть время и задержать пик пандемии на один-полтора месяца.

«Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию, совместно с экспертами, учеными просчитывали разные варианты развития событий, понимая, что опасность рядом. Ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России», – сказал Путин, отметив, что благодаря усилению мер санитарной защиты на рубежах удалось отразить первый удар, задержав эпидемию.

Путин добавил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян, передает ТАСС.

«Прошло всего три месяца. Обычно такой период – один квартал – пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей», – сказал глава государства.

Ранее в Кремле анонсировали новое обращение Путина к россиянам.