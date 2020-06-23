Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Президент Владимир Путин во вторник днем выступит с телеобращением к россиянам. Он подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией и затронет состояние дел в экономике страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, «телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом».

На прошлой неделе Путин заявил, что задача по защите россиян от коронавируса в целом выполнена.

За минувшие сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 599 тыс. случаев заболевания.