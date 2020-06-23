Политолог: Озвученные Путиным меры соответствуют принципу «главное в России – это люди»

Увеличение налогов - это обычно непопулярная мера. Но объявленная Владимиром Путиным цель меняет такое отношение к повышению НДФЛ, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Bakster Group, политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал инициативу президента повысить ставку НДФЛ до 15 % для зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год, а эти средства направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Главное в России – это люди. И все меры, озвученные Владимиром Путиным в его обращении, направлены на их поддержку. Так, все средства от повышения подоходного налога будут полностью идти на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», – заявил Гусев.

Политолог признает, что увеличение налогов - как правило непопулярная мера. Но объявленная президентом цель меняет такое отношение к повышению НДФЛ. «Кому охота платить больше? Человек, например, думает, что раз он работает двенадцать часов в сутки и справедливо зарабатывает больше остальных, то почему он должен платить больше налогов? Это никому не нравится. Но когда человеку говорят, что его деньги пойдут целевым образом на доброе и нужное дело, то это меняет его отношение. Например, мне будет приятно осознавать: деньги, которые я дополнительно буду платить, как налогоплательщик, помогут выздороветь конкретному ребенку. Такая точка зрения близка большинству россиян», – уверен Гусев.

По словам политолога, предложения президента соответствуют предлагаемым поправками в Конституцию: «Это все звенья одной цепи. Озвученные сегодня меры взаимосвязаны с поправками к Конституции. Решение по НДФЛ соответствует и поправке о детях, которые названы важнейшим приоритетом госполитики, и поправкам о гарантиях на бесплатную и доступную медицинскую помощь, и поправке об адресной соцподдержке».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин во вторник в своем телеобращении предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. «Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю «окрасить», как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций», – передает слова Путина РИА «Новости».