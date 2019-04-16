Отмена налога для бедных – это про справедливость

Идея снять с бедных подоходный налог назрела, перезрела, обязательно должна быть реализована. Мне жаль думать, что скорее всего новость о том, что такое решение рассматривается – информационный вброс, который должен создать давление на наших псевдолиберальных эффективных менеджеров в экономике, которые вновь, после «благословенных» 90-х взяли, под контроль экономическую политику государства. Именно они вновь заправляют в Доме Правительства, Минфине и Минэке, даже не всегда занимая формально руководящие посты. Старая школа, чикагская выучка.

Но даже такое информационное давление – благо, если заставит аппарат экономической политики отступить от откровенного людоедства. Цифры по реализации национальных проектов, которые инициировал Президент, по-прежнему низки, а нам уже пытаются объяснять вкрадчивыми голосами, как бы сожалея, что «ну вы же понимаете, это всё впустую, это не обосновано экономически, и вот эти все вам поблажки – отступления от самых жёстких изначальных вариантов той же пенсионной реформы – это, конечно, хорошо, но там такие траты для бюджета, такие траты, так что давайте-ка мы ещё где-нибудь вас н е м н о ж к о зарежем».

Рывок, необходимый стране для реиндустриализации, для восстановления социальной сферы, меры, необходимые для увеличения продолжительности жизни, для строительства и восстановления транспортной инфраструктуры, для здоровья и образования заминается, замыливается гигантской административной машиной. Люди ждут справедливости, но не просто какой-то там теоретической «справедливости», они ждут адекватности, бережливости власти, её ответственности – и эффективности.

Ответственность, по сути, состоит в готовности исправлять допущенные ошибки, без которых невозможен процесс управления; эффективность – минимизация этих ошибок и управленческая состоятельность; самая сложная категория – адекватность – состоит, на наш взгляд, именно в бережливости, в соразмерности административных мер, которые готова использовать власть, ожиданиям общества.

Нам скажут, что снятие НДФЛ с самых бедных людей лишит бюджет чуть ли не 200 миллиардов рублей в год. Что этой дыры мы не потянем. Но, во-первых, эти 200 миллиардов не уйдут в песок, это просроченные кредиты, долги по становящейся неподъёмной коммуналке, это в конечном счёте хотя бы лучшее питание для того, чтобы люди просто меньше болели – и уменьшение нагрузки на здравоохранение. Это деньги, на которые будут куплены товары и услуги.

Но если наших псевдолиберальных экономистов так сильно заботит это «выпадение доходов», то давайте сделаем следующий логичный шаг: увеличим подоходный налог на сверхдоходы.

Нет, это нельзя назвать «прогрессивной шкалой налогообложения» в её традиционном понимании, хотя я считаю, что и она изжила себя. Когда вводились 13% для всех – мы помним, как это было – зарплата платилась в конвертах и вся страна просто казаковала от государства и налоговой службы. И предсказуемая, несменяемая налоговая система с плоской шкалой для всех на самом деле спасала – компании стали платить зарплаты в белую, а люди получили вкус к официальным и прозрачным доходам. Но это время прошло.

Я не считаю, что тут должно быть место популизму, когда рассуждают о 30% для среднего класса, который получает 100, и 200, и даже 300 тысяч. Мы не можем себе позволить «уронить» этот средний класс вниз. Я говорю только о тонкой прослойке людей, которые получают доход от полутора миллионов рублей в год и выше, и не призываю обложить их репрессивными ставками. 15–17% было бы достаточно и справедливо. Дело в большей социальной ответственности, нельзя подходить к этому с формалистских позиций «мы и так платим больше» или «мы не пользуемся социальными услугами государства, зачем мы должны платить больше?». Это вопрос этики и морали, которые вправе навязывать государство. Да, когда бизнес считает себя свободным от особых отношений со своей страной и народом – роль именно государства навязать эти отношения.

Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон (очень их там ждут сейчас), они при нынешнем развитии кибертехнологий не могут спрятать свои траты, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли.

Ожидаю услышать в ответ громкие возмущённые крики. Ну что ж, отвечу заранее: это дорога в двух направлениях. Государство со своей стороны обязано обеспечивать прозрачные до стерильности отношения с бизнесом, защищать его от хищнической коррупции и вненалоговых поборов. Удалось ли этого добиться в полной мере? Нет, не удалось, хотя Россия и поднялась заметно в рейтинге стран, где удобно открывать и вести бизнес за последние годы очень серьёзно. Это и есть та плата со стороны государства в адрес предпринимательского класса, которая должна быть адекватной для обоснования повышения НДФЛ на сверхдоходы.

И нет, я не считаю скрытые сборы и обложение повышенными акцизами предметов роскоши адекватной заменой повышения НДФЛ для сверхдоходов. Это паллиатив в ситуации, когда нации необходимы более действенные шаги – для восстановления справедливости, для установления бОльшей бережливости, адекватности и ответственности государства.

Источник: Блог Евгения Примакова