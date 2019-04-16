Отмена налога для бедных – это про справедливость

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Пожарным удалось спасти значительную часть собораФото: Philippe Wojazer/Reuters
Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник и что в итоге в нем удалось спасти?  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...

Отмена налога для бедных – это про справедливость

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

Никита Коваленко, политический обозреватель
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            Евгений Примаков

            Отмена налога для бедных – это про справедливость

            Евгений Примаков
            Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
            		 16 апреля 2019, 12:12

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            Идея снять с бедных подоходный налог назрела, перезрела, обязательно должна быть реализована. Мне жаль думать, что скорее всего новость о том, что такое решение рассматривается – информационный вброс, который должен создать давление на наших псевдолиберальных эффективных менеджеров в экономике, которые вновь, после «благословенных» 90-х взяли, под контроль экономическую политику государства. Именно они вновь заправляют в Доме Правительства, Минфине и Минэке, даже не всегда занимая формально руководящие посты. Старая школа, чикагская выучка. 

            Но даже такое информационное давление – благо, если заставит аппарат экономической политики отступить от откровенного людоедства. Цифры по реализации национальных проектов, которые инициировал Президент, по-прежнему низки, а нам уже пытаются объяснять вкрадчивыми голосами, как бы сожалея, что «ну вы же понимаете, это всё впустую, это не обосновано экономически, и вот эти все вам поблажки – отступления от самых жёстких изначальных вариантов той же пенсионной реформы – это, конечно, хорошо, но там такие траты для бюджета, такие траты, так что давайте-ка мы ещё где-нибудь вас н е м н о ж к о зарежем».

            Рывок, необходимый стране для реиндустриализации, для восстановления социальной сферы, меры, необходимые для увеличения продолжительности жизни, для строительства и восстановления транспортной инфраструктуры, для здоровья и образования заминается, замыливается гигантской административной машиной. Люди ждут справедливости, но не просто какой-то там теоретической «справедливости», они ждут адекватности, бережливости власти, её ответственности – и эффективности.

            Ответственность, по сути, состоит в готовности исправлять допущенные ошибки, без которых невозможен процесс управления; эффективность – минимизация этих ошибок и управленческая состоятельность; самая сложная категория – адекватность – состоит, на наш взгляд, именно в бережливости, в соразмерности административных мер, которые готова использовать власть, ожиданиям общества.

            Нам скажут, что снятие НДФЛ с самых бедных людей лишит бюджет чуть ли не 200 миллиардов рублей в год. Что этой дыры мы не потянем. Но, во-первых, эти 200 миллиардов не уйдут в песок, это просроченные кредиты, долги по становящейся неподъёмной коммуналке, это в конечном счёте хотя бы лучшее питание для того, чтобы люди просто меньше болели – и уменьшение нагрузки на здравоохранение. Это деньги, на которые будут куплены товары и услуги.

            Фото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС

            Но если наших псевдолиберальных экономистов так сильно заботит это «выпадение доходов», то давайте сделаем следующий логичный шаг: увеличим подоходный налог на сверхдоходы. 

            Нет, это нельзя назвать «прогрессивной шкалой налогообложения» в её традиционном понимании, хотя я считаю, что и она изжила себя. Когда вводились 13% для всех – мы помним, как это было – зарплата платилась в конвертах и вся страна просто казаковала от государства и налоговой службы. И предсказуемая, несменяемая налоговая система с плоской шкалой для всех на самом деле спасала – компании стали платить зарплаты в белую, а люди получили вкус к официальным и прозрачным доходам. Но это время прошло. 

            Я не считаю, что тут должно быть место популизму, когда рассуждают о 30% для среднего класса, который получает 100, и 200, и даже 300 тысяч. Мы не можем себе позволить «уронить» этот средний класс вниз. Я говорю только о тонкой прослойке людей, которые получают доход от полутора миллионов рублей в год и выше, и не призываю обложить их репрессивными ставками. 15–17% было бы достаточно и справедливо. Дело в большей социальной ответственности, нельзя подходить к этому с формалистских позиций «мы и так платим больше» или «мы не пользуемся социальными услугами государства, зачем мы должны платить больше?». Это вопрос этики и морали, которые вправе навязывать государство. Да, когда бизнес считает себя свободным от особых отношений со своей страной и народом – роль именно государства навязать эти отношения.

            Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон (очень их там ждут сейчас), они при нынешнем развитии кибертехнологий не могут спрятать свои траты, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли.

            Ожидаю услышать в ответ громкие возмущённые крики. Ну что ж, отвечу заранее: это дорога в двух направлениях. Государство со своей стороны обязано обеспечивать прозрачные до стерильности отношения с бизнесом, защищать его от хищнической коррупции и вненалоговых поборов. Удалось ли этого добиться в полной мере? Нет, не удалось, хотя Россия и поднялась заметно в рейтинге стран, где удобно открывать и вести бизнес за последние годы очень серьёзно. Это и есть та плата со стороны государства в адрес предпринимательского класса, которая должна быть адекватной для обоснования повышения НДФЛ на сверхдоходы.

            И нет, я не считаю скрытые сборы и обложение повышенными акцизами предметов роскоши адекватной заменой повышения НДФЛ для сверхдоходов. Это паллиатив в ситуации, когда нации необходимы более действенные шаги – для восстановления справедливости, для установления бОльшей бережливости, адекватности и ответственности государства.

            Источник: Блог Евгения Примакова


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