Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 22:28  |  vz.ru
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Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

              США официально признали начало рецессии в стране   9 июня 2020, 22:05
              Фото: AP/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

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              Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.

              Мировую экономику ждет в этом году самый худший спад со времен Второй мировой войны. Такой вывод делает Всемирный банк в своем свежем докладе. Мировая экономика в целом сократится на 5,2%. При этом развитые страны упадут сильнее развивающихся – на 7% против 2,5%. Наиболее сильное падение ожидает экономику США – на 9,1%, настолько же сократится ВВП еврозоны. Японию ждет спад экономики на 6,1%, прогнозируют в ВБ. И это еще оптимистичный прогноз. Негативный сценарий предполагает падение мировой экономики на 8% в этом году, и небольшой рост – не более 1% в 2021 году.

              Развитие страны, те же США и Европа, страдают сильнее, потому что доля сферы услуг в их экономике намного выше, чем в развивающихся странах. В Штатах, например, показатель превышает 80%, объясняет ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко. А специфика текущего кризиса в том, что пандемия ударила в первую очередь по сфере услуг, остановив полностью работу некоторых отраслей типа туристической сферы. Кроме того, США стали лидером по числу заболевших.

              При этом, благополучие развивающихся стран во многом зависит от торговли с западом. «США являются крупным рынком сбыта для экспортоориентированных европейских и азиатских стран, из-за чего в отсутствии восстановительных процессов в штатах невозможен и рост ВВП в других странах», - говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

              А в США, наконец-то, официально признали, что экономика страны вступила в рецессию с февраля этого года. Такое заключение сделало Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое традиционно констатирует смену экономических циклов в США.

              Для экономистов это не новость. Другое дело, что обычно бюро ждет, пока рецессия в стране будет идти полным ходом, прежде чем провозглашать ее начало, пишет The Wall Street Journal. На этот раз кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил экспертов признать очевидное раньше. Бюро фиксирует конец 128-месячного цикла роста американской экономики, который начался в июне 2009 года. Это был самый продолжительный период непрерывного роста экономики США с тех пор, как Бюро стало вести наблюдения в 1854 году.

              Обычно рецессией считают снижение ВВП в течение двух кварталов подряд. Однако в NBER смотрят на более широкий набор факторов. «Беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике оправдывают обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется короче, чем предыдущие спады», - отмечается в сообщении NBER.

              Падение ВВП и резкий рост безработицы в США в марте и апреле заставляет экономистов говорить о сходстве рецессии из-за пандемии и Великой депрессии.

              «По показателям кризис 2020 года похож на времена Великой депрессии: наблюдается такое же масштабное сокращение ВВП США и высокий уровень безработных, число которых превышает 27 млн человек. Ежедневные потери экономики США составляют около 1,4 млрд долларов»,

              - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

              Уже в первом квартале ВВП США упало на 4,8%, что произошло впервые за шесть лет. А во втором квартале экономисты ждут падение на 20-30% американской экономики, а некоторые даже больше.

              В Бюро трудовой статистики США говорят о безработице на уровне 14,7% в апреле и о ее неожиданном снижении до 13,3% в мае. Хотя все специалисты были уверены, что безработица будет только расти. Даже в министерстве США прогнозировали, что перед началом лета уровень безработицы составит 19%. Опросы Bloomberg также указывают, что в мае уровень безработицы в США будет 19,5%. В любом случае, это худший показатель безработицы с 1930-х годов, когда и случилась Великая Депрессия. По подсчетам экономистов из Гарвардского университета, ежемесячный уровень безработицы превышал 20% в 1932 и 1933 годах, и достиг пика в 25,6% в мае 1933 года. Даже 13,3% - это очень много. В США почти три десятка миллионов человек не имеют работы и зачастую средств к существованию. «Существует показатель U6-безработицы, который включает лиц, отказавшихся от поиска работы или работающих неполный день по экономическим причинам. В мае U6-безработица в США составила 21,2%», - отмечает Холоденко.

              Как и во время Депрессии, американцы столкнулись со снижением зарплат. По данным ФРС за апрель, большинство из 12 региональных банков системы зафиксировали общее снижение заработной платы и окладов. Исключением стали лишь избранные сектора экономики, например, продуктовые магазины, где наблюдался высокий спрос и сотрудникам даже доплачивали за возникшие трудности. Во времена Великой депрессии зарплаты упали более чем на треть в обрабатывающей промышленности и на 17% на железных дорогах. При этом тогда резко упали цены на продукты питания из-за слабого спроса. В этом раз цены тоже падают, хотя, возможно, не так сильно.

              Еще одна проблема, с которой американцы столкнулись и в 30-е года прошлого века и сейчас – это неполноценное питание, прежде всего, детей. Исследование в 1932 году в Нью-Йорке показало, что 20,5% обследованных детей не получали нормального питания. При этом, в городе еще выдавали продовольственную помощь эквивалентную 60 долларам на семью в неделю. А в других регионах США ситуация могла быть еще хуже.

              Как оказалось, американские дети недоедают и сегодня. Согласно опросу домохозяйств 14-19 мая, Бюро переписи населения обнаружило, что 14% семей с детьми до 18 лет иногда или часто не могли купить достаточное количество еды.

              По числу банкротств нынешняя рецессия может стать даже хуже, чем Депрессия. В то время банкротства в США наносили серьезный удар по компании и означали ликвидацию активов. Однако закон Чандлера 1938 года изменил подход к банкротству. Теперь эта процедура чаще всего помогает компании сохранить свою деятельность путем разработки плана реструктуризации. Иными словами, благодаря банкротству компания избавляется от своих долгов (некоторые удается списать, другие переносятся на годы вперед) и чуть ли не с чистого листа продолжают свой подсокращенный бизнес. Например, концерн General Motors после процедуры банкротства вполне себе здравствует, разве что он избавился от ряда своих бизнесов за рубежом, в том числе и в России.

              В последние месяцы число объявленных банкротств в США только растет. Так, количество банкротств в США в мае выросло на 48% относительно аналогичного показателя прошлого года и составило 722, что стало рекордным значением с 2011 года, сообщает Американский институт банкротства. По сравнению с апрелем, количество банкротств выросло на 28%. Помимо малых и средних компаний в мае подали на банкротство такие гранды ритейла как J.C. Penney, Neiman Marcus и J.Crew, а также американское подразделение Le Pain Quotidien и производитель лекарств Akorn.

              В мае на банкротство подали 27 крупных компаний с обязательствами свыше 50 млн долларов, что стало рекордным значением с 2009 года. В мае того года обанкротились 29 подобных компаний, отмечает Bloomberg. В стране даже стало не хватать судей, которые занимаются делами о банкротстве компаний. Ведь к ним идут отовсюду – энергетика, авиация, недвижимость, поставщики автозапчастей, отели, ритейл.

              Однако, стоит признать, что имеются и существенные отличия от Великой Депрессии. Тогда никакой поддержки от государства в первые годы не было. Систему социальной поддержки только разрабатывали, да и денег в дефицитном бюджете не было. Но с тех пор многое изменилось.

              «Со времен Великой депрессии мировая экономика серьезно поменялась и стала более устойчива к угрозам. Многие крупные компании, которые дают работу тысячам человек, оперативно перевели большую часть сотрудников на удаленную работу, чего нельзя было сделать столетие назад. Кроме того, у американской экономики есть запас прочности благодаря циклу роста с 2009 года», - говорит Деев.

              Доллар является резервной валютой и все еще главной торговой единицей. США имеют возможность печатать столько долларов, сколько им нужно. Поэтому на этот раз Конгресс был довольно щедр и быстр.  

              «Для борьбы с кризисом в США в течение месяца были запущены масштабные программы фискального и монетарного стимулирования. Это выгодно отличает нынешнюю рецессию от Великой Депрессии, когда политика долгое время была ограничительной. Пакет программ бюджетно-налогового стимулирования уже превышает 3 трлн долларов», - говорит Холоденко.

              В итоге дефицит бюджета в апреле удвоился и составил 9% ВВП. Госпособия составили треть личного дохода по сравнению с 19% до начала пандемии, сообщило Бюро экономического анализа.

              В 1929 году ФРС США повысила процентную ставку, чтобы остановить спекуляции акциями, в 1932 году снова ее подняла. Кредиты дорожали, цены росли. Сейчас же ФРС и центробанки развитых стран идут в обратном направлении. Ключевая ставка ФРС в марте была снижена с 1,5-1,75% до 0-0,25%. По сути была запущена программа безлимитного количественного смягчения, указывает Холоденко. Это означает дешевые деньги для банков и доступные кредиты для населения и бизнеса.

              Колумнист The Economist и создатель сайта «теневой» экономической статистики Shadowstats Джон Уильямс считает, что финансовая система США, по сути, обанкротилась, поэтому ФРС печатает деньги, чтобы избежать ее немедленного обрушения. По его прогнозу, это приведет к гиперинфляции и обесцениванию мировых валют по всему миру, а также к росту цен на золото и серебро.

              «С бесконечными деньгами можно много чего сделать. Но это приводит к гиперинфляции, и ФРС красную линию уже перешла. Вот почему следует владеть драгоценными металлами»,

              - говорит экономист.

              «В наши дни, после отказа от золотого стандарта, правительство США может напечатать столько денег сколько ему потребуется. Именно благодаря этому США имеет возможность внедрять программы помощи на триллионы долларов. В апреле налоговые поступление рухнули на 55%, но расходы были увеличены сразу на 161%, до рекордных 980 млрд долларов. Минфин США выпускает огромные объемы долга, тогда как спрос на него исходит, главным образом, со стороны ФРС. Разумеется, подобная стратегия, как и раньше, должна привести к падению стоимости доллара и росту золота. С 2008 года унция золота подорожала почти в два раза, до 1 730 долларов», - отмечает Дадашев.

              Еще одно отличие текущей рецесии в том, что выход из нее ожидается все-таки куда более быстрым, чем столетие назад.

              «В ходе Великой Депрессии процесс выхода из кризиса затянулся на несколько лет, а восстановление носило W-образный характер со вторым дном. Тогда как масштабное стимулирование и сама природа нынешнего кризиса позволяют рассчитывать на плавное U-образное восстановление экономики США»,  - считает Оксана Холоденко. Главное, чтобы Дональд Трамп не решил разорвать торговую сделку с Китаем, которая была заключена в начале года, иначе это сведет на нет все усилия стран ОПЕК+ по стабилизации нефтяных котировок, добавляет Деев. 

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