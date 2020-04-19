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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае. Что стало тому причиной помимо коронавируса и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Цифровой контроль облегчит сложности самоизоляции

Отслеживать перемещения москвичей можно без участия людейФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Режим самоизоляции начал приносить свои плоды - по крайней мере в Москве достигнут эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости коронавирусом. А на следующей неделе в городе произойдет почти полный отказ от ручного контроля пропусков в пользу «автоматизированных систем» - и это сделает режим самоизоляции более комфортным. Подробности...
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Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус - однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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              Западная промышленность начинает бегство из Китая

              Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мира   19 апреля 2020, 11:06
              Фото: REUTERS/Jason Lee
              Текст: Владимир Добрынин

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              Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае. Что стало тому причиной помимо коронавируса и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики?

              Пандемия коронавируса неожиданно для многих сильных государств, первых номеров мировой экономики, показала, что они в сущности – колоссы на глиняных ногах. Оказалась, что их экономика многотриллионных ВВП находится в прямой зависимости от одного государства, еще недавно с пренебрежением называвшегося страной третьего мира. В правительствах экономических гигантов заговорили и переносе производств из Китая домой.

              «Хотите уничтожить? Просто не присылайте антибиотики»

              Первыми тревогу забили США, которые в феврале 2020 вдруг обнаружили, что вспышка коронавируса в Китае выйдет Америке боком: 97% антибиотиков, потребляемых населением Штатов, поступает из КНР. И 80% фармацевтических ингредиентов для производства лекарств – оттуда же. За первой неприятной новостью последовала вторая: средства индивидуальной защиты (маски, халаты, бахилы, респираторы и пр.) оказывается, в большинстве своем изготавливаются тоже в Поднебесной. «Если вы китаец и действительно хотите нас уничтожить, просто перестаньте посылать нам антибиотики», – прокомментировал эти новости бывший экономический советник президента США Гэри Кон.

              Вслед за Штатами свою зависимость от КНР обнаружили Япония, Великобритания, Южная Корея, Германия, Франция, Испания… Причем касалось это не только таблеток, но и других жизненно важных сфер. На протяжении последних трех-четырех десятилетий западный мир в погоне за сверхприбылью переводил свою индустрию в Китай. Рабочие руки там стоили копейки, да и налоги властями взимались вполне божеские по сравнению с американскими, японскими и европейскими.

              Теперь умные головы в западных правительствах поняли, что совершили гигантскую ошибку и срочно решили диверсифицировать места производства жизненно важных продуктов. Но оказалось, что с этим будут большие проблемы.

              В некоторых крупных компаниях (Apple, Sony, Google etc,) понимание необходимости перемещения заводов из Китая пришло и без подсказки правительств. Однако мнение руководителей бизнеса с мнением властей совпало далеко не полностью.

              Сколько стоит вернуться домой?

              Вывести часть своих мощностей из Китая Google, Apple и прочие Microsoft’ы согласились. Но ни о каком возвращении в Америку речь не шла. Зачем, если существуют Вьетнам и Таиланд, где налоги драконовскими не назовешь, рабочие руки обходятся «пятачок за пучок»? Да и лежат эти государства в двух шагах от Поднебесной, то есть расходы на перевозку оборудования будут куда меньшими, чем тащить все через океан.

              Возможно, что руководители этих контор прекрасно понимают, что сами организуют себе блестящую возможность наступить на грабли в очередной раз, но… Приказать никакой Трамп им не может, словами о государственных интересах патриотизм у акулы капитализма не разбудить – все будет упираться в деньги, только деньги и ничего, кроме денег.

              По оценкам старшего научного сотрудника Института финансовых исследований при университете Жэньминь Лю Цзикина, приводимым китайской Global Times, «вернуться на родину предприятия США и Японии согласятся лишь в случае, если правительства готовы им оплатить не только демонтаж оборудования, его переброску на новое место и установку его». Возможно, потребуется еще строительство новых зданий, а главное – компенсация финансовых потерь. Цзикин считает, что «хозяева бизнеса прекрасно понимают, что уходя из Поднебесной они теряют самый емкий рынок в мире – китайский, который ничем заменить нельзя. Пока будет длиться переезд и обустройство на новом месте конкуренты дремать не будут и потеснят «переселенцев», выхватив у них кусок пирога».

              Аналитик уверен, что уговорить крупные предприятия вернуться (по крайней мере, в США и Японию) правительствам удастся «не менее, чем за компенсацию всех расходов плюс прогнозируемая прибыль за три года вперед». «Призыв США к переносу производства из Китая – вовсе не новость. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента, его администрация не прекращала агитации за это, но мало кто откликнулся», - говорит китайский специалист.

              В словах Лю Цзикина нельзя не заметить легкого недовольства: конечно, для Китая не составит больших проблем заполнить вакуум, который возникнет с уходом «китов». Своих специалистов китайцы подготовили, чужие технологии освоили. Да и собственные научные кадры имеются. Но все-таки уход западных компаний – это потеря рабочих мест, что само по себе неприятно, а в кризисный момент – в особенности. Поэтому и прибегает аналитик к ненавязчивому шантажу, предупреждая: ребята, если вы из Китая уйдете, обратно мы вас не пустим. На рынок в почти полтора миллиарада потребителей.

              А они все-таки уходят – приходили-то, когда Китай был страной третьего мира, население которой готово работать за тарелку похлебки. Теперь же КНР – сверхдержава, диктующая свои условия, которые далеко не всегда обходятся без противоречий с интересами США, Японии, Великобритании, на правительства которых гигантам рынка все же оглядываться приходится. Потому и выбирают корифеи «сбалансированные решения» - да, из Китая «надо валить», но не домой, где дорого, а в мелкие страны, где дешево и (пока) без авторитатрных указаний. 

              Вьетнам будет новым Китаем

              «Apple, Google и Microsoft уже несколько месяцев потихоньку переезжают из Китая во Вьетнам и Таиланд, но коронавирус, похоже, ускорил эту тенденцию. К этому добавляются рост производственных затрат, спрос и страх перед новой торговой войной между США и Китаем», – сообщает японское издание Nikki Asian Review

              «Южнокорейская Samsung перебралась во Вьетнам еще в 2014 году, чтобы сэкономить ресурсы. Другие фирмы, работающие в сфере высоких технологий, следуют ее примеру. Предстоящие флагманские продукты Google и Microsoft, такие как Pixel 4A и новая Surface, будут поступать на мировой рынок  из этих двух стран уже во второй половине года», отмечает американское издание Business Insider. По оценкам обозревателя издания Луиса Касаля, компании закончат полностью отделяться от Китая к середине 2021 года.

              Касаль напоминает, что «коронавирус ударил по продажам «яблочных», из-за чего в первом квартале текущего года компания подешевела на $100 млрд». Потеря солидная, но экономисты из администрации Трампа признали, что торговая война за этот же самый период снизила ожидаемый годовой ВВП Штатов на 1%.

              Пандемия – явление временное. А вот торговая война кончится не скоро – это понимают в хозяйстве Тима Кука и потому решили, что лучше покинуть Поднебесную от греха подальше.

              Японское правительство уже согласилось помочь своим компаниям перебраться из Китая. Кабинет Синдзо Абэ объявил о выделении 240 миллиардов иен ($2,2 млрд) в качестве компенсации расходов на переезд. При этом было подчеркнуто, что львиная доля суммы (220 млрд иен) предназначена для тех компаний, которые переведут свое производство на родину. Желающим же переместиться в какие-либо другие страны достанутся крохи.

              Тем не менее, японские гранды вроде Sharp домой не спешат, а в качестве нового пристанища рассматривают все тот же Вьетнам. Февральский опрос Tokyo Shoko Research показал, что 37% из более чем 2600 компаний имеющих производство в Китае, занимаются поиском подходящих стран для перенесения бизнеса на их территорию или уже переезжают.

              Аналитик агентства Bloomberg Исабель Рейнольдс очень осторожно оценивает начавшееся «бегство из Китая». По её мнению, еще неизвестно, что будет лучше для международных отношений в целом: оставить западное производство в КНР и тем самым стимулировать развитие экономики азиатского гиганта или вывести из него корпорации США, Японии и других и поссориться с Пекином.


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