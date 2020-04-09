Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей?

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

По словам Помпео, международные организации «должны работать и давать результаты», но в случае с ВОЗ в Штатах «не видят, что она добилась того, что должна была». «Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу», – сказал глава Госдепа, добавив, что Вашингтон «проводит переоценку финансирования ВОЗ».

Помпео также выразил мнение, что ВОЗ должна наказывать страны, не предоставляющие ей всю информацию о заболеваниях. Кроме того, США «готовы взять на себя руководящую роль, чтобы помочь миру пройти через эту пандемию, которая затрагивает нас всех».

Отметим, что высказывания Помпео являются не первой атакой на ВОЗ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «ВОЗ облажалась». Затем он объявил о приостановке взносов в бюджет организации, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответил негативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.

Примечательно и то, что Вашингтон решил взять на себя роль лидера в борьбе с коронавирусом в ситуации, когда США вышли на второе место по числу жертв COVID-19 (14 797 смертей) и на первое место – по числу инфицированных. Таковых сейчас 446 205 человек.

На ваш взгляд Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом? Да

Нет



По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, Трамп и Помпео прекрасно понимают опасность ситуации, но не готовы к происходящему. «Ситуация с пандемией обнулила все достижения Трампа и показала, что в его команде нет серьезных людей, которые понимают, как надо себя вести в условиях кризиса», – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

«Предъявляя претензии к ВОЗ, президент США пытается переложить ответственность. Он из-за бессилия вынужден отбиваться и искать виновных. Он выглядит растерянным, и эта война с ВОЗ – очередная его ошибка. В случае убедительной победы над пандемией он мог бы судить тех, кто оказался не совсем удачными сподвижниками в этом деле. Но пока Трамп не победитель», – подчеркнул политолог.

«Заявления Трампа и Помпео в адрес ВОЗ – это хорошая мина при плохой игре»,

– соглашается с Межуевым главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Весь мир наблюдает ту трагедию, которая разворачивается в Штатах, и те огромные проблемы, с которыми не может справиться американская система здравоохранения. Само устройство американской системы здравоохранения не подходит для решения таких массовых проблем, как пандемия коронавируса», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

«Естественно, быть таким антипримером неприятно, и американская администрация пытается на словах доказать обратное», – подчеркнул политолог. Он напомнил, что администрация Трампа негативно относится к международным институтам в целом. По мнению главы Белого дома, такие институты – пустая трата времени и денег.

«Кроме того, Трамп уже обвинял ВОЗ в некоторой предвзятости: мол, организация относится к Китаю более благосклонно, чем к другим странам. Но такие обвинения возникли не на пустом месте. Нынешний глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус занял свою должность во многом благодаря лоббированию Китая», – напомнил Лукьянов.

Отметим, что представители США и Китая действительно вступили в полемику о причинах возникновения вируса. Например, употребление представителями Вашингтона словосочетания «уханьский вирус» вызвало резкую критику со стороны Пекина.

Таким образом атака США на ВОЗ – одна из граней глобального противостояния между США и Китаем,

считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Сейчас есть информация о том, что США хотят заставить Китай заплатить за ущерб, который эта инфекция нанесла. И как в таком случае Пекин может согласиться с лидирующей ролью Вашингтона в борьбе с коронавирусом, если у них политический конфликт на этой почве?» – риторически задается вопросом сенатор.

«Китайцы обвиняют США, что они им завезли коронавирус во время Военных спортивных игр осенью прошлого года. А американцы обвиняют Китай, что он поздно сообщил об опасности пандемии. Не согласится с лидирующей ролью США в борьбе с коронавирусом и Россия. Американцы ничем себя не зарекомендовали в этой сфере. Количество зараженных в Америке суммарно превышает количество инфицированных в Испании, Италии, Франции и Британии. Но чтобы сохранять видимость мирового лидерства, Помпео и Трампу приходится делать подобные заявления», – отметил Пушков.

На эту тему

В то же время политолог-американист Малек Дудаков напоминает: ВОЗ – не единственная международная организация, которая оказалась под давлением Вашингтона. «ВАДА и МВФ также находятся под давлением, но еще более близкие примеры – это ВТО, где Трамп заблокировал назначение новых судей, и таким образом институт просто развалился. Также можно вспомнить о Комитете по правам человека при ООН, работу которого бойкотируют США и Израиль», – отметил Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Но не стоит забывать и о том, что в январе и феврале Трамп достаточно легкомысленно относился к пандемии COVID-19. «Лишь в середине февраля президент США начал делать ежедневные пресс-брифинги о ситуации с коронавирусом. В целом администрация Трампа пропустила несколько недель и ничего не делала. А потом, ближе к середине марта, осознав опасность ситуации, Трамп начал вводить карантины, режимы самоизоляции и на все активно реагировать. Результат этих ошибок мы и видим сегодня», – резюмировал Дудаков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД