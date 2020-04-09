США захотели возглавить борьбу с коронавирусом

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 02:05  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              США захотели возглавить борьбу с коронавирусом

                 9 апреля 2020, 01:56
              Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              Госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

              Он заявил, что «организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают», но в случае с ВОЗ США «не видят, что она добилась того, что должна была», передает РИА «Новости».

              При этом США пока не настаивают на смене руководства ВОЗ, так как сейчас «не то время, чтобы осуществлять подобные замены», передает ТАСС со ссылкой на Bild.

              «Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу», – сказал глава Госдепа, добавив, что Вашингтон «проводит переоценку финансирования ВОЗ».

              Он выразил мнение, что ВОЗ должна наказывать страны, не предоставляющие ей всю информацию о заболеваниях.

              Помпео заявил, что глава американского государства Дональд Трамп готов сотрудничать с любой страной, включая Китай, в вопросах борьбы с распространением коронавируса. 

              Госсекретарь сказал, что сейчас не время для ссор с Китаем из-за распространения коронавируса, «не время для возмездия», но «по-прежнему время для ясности и открытости».

              Отметим, что представители США и Китая вступили в заочную полемику о причинах возникновения вируса. Употребление госсекретарем США словосочетания «уханьский вирус» вызвало критику со стороны Пекина.

              США, по словам Помпео, «готовы взять на себя руководящую роль, чтобы помочь миру пройти через эту пандемию, которая затрагивает нас всех».

              Помпео призвал к «транспарентности» и «истине данных и информации». Он заявил, что распространение дезинформации в условиях пандемии «представляет собой настоящую угрозу». По его словам, государство, прибегающее к дезинформации, ставит под угрозу «жизни не только своих граждан, но и людей во всем мире».

              Глава Госдепа также заявил, что гуманитарная помощь Ирану и Венесуэле не подпадает под санкции Соединенных Штатов. Помпео заявил, что его страна «предложила Ирану и Венесуэле гуманитарную помощь», как и Северной Корее.

              По его словам, США «понимают, что речь идет о гуманитарном кризисе», но считают действующие санкции «совершенно соразмерными», поскольку «руководители государств должны нести ответственность за свое собственное население, принимать для них хорошие решения».

              Помпео назвал Иран «ведущим в мире игроком в вопросе финансирования террористов» и заявил, что «иранский народ, возможно, не увидит» гуманитарной помощи, так как «деньги пойдут не иранцам на покупку медикаментов, а коррумпированным официальным лицам».

              «Они берут деньги, предусмотренные для гуманитарной помощи, и кладут в собственный карман и карман их террористических представителей», – сказал глава Госдепа, добавив, что США желают «улучшить жизнь венесуэльцев, иранцев, а также граждан Северной Кореи» и «делают все, чтобы их поддержать».

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 82 комментария

              Напомним, Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответилнегативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.

              США возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.


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