США захотели возглавить борьбу с коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом.

Он заявил, что «организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают», но в случае с ВОЗ США «не видят, что она добилась того, что должна была», передает РИА «Новости».

При этом США пока не настаивают на смене руководства ВОЗ, так как сейчас «не то время, чтобы осуществлять подобные замены», передает ТАСС со ссылкой на Bild.

«Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу», – сказал глава Госдепа, добавив, что Вашингтон «проводит переоценку финансирования ВОЗ».

Он выразил мнение, что ВОЗ должна наказывать страны, не предоставляющие ей всю информацию о заболеваниях.

Помпео заявил, что глава американского государства Дональд Трамп готов сотрудничать с любой страной, включая Китай, в вопросах борьбы с распространением коронавируса.

Госсекретарь сказал, что сейчас не время для ссор с Китаем из-за распространения коронавируса, «не время для возмездия», но «по-прежнему время для ясности и открытости».

Отметим, что представители США и Китая вступили в заочную полемику о причинах возникновения вируса. Употребление госсекретарем США словосочетания «уханьский вирус» вызвало критику со стороны Пекина.

США, по словам Помпео, «готовы взять на себя руководящую роль, чтобы помочь миру пройти через эту пандемию, которая затрагивает нас всех».

Помпео призвал к «транспарентности» и «истине данных и информации». Он заявил, что распространение дезинформации в условиях пандемии «представляет собой настоящую угрозу». По его словам, государство, прибегающее к дезинформации, ставит под угрозу «жизни не только своих граждан, но и людей во всем мире».

Глава Госдепа также заявил, что гуманитарная помощь Ирану и Венесуэле не подпадает под санкции Соединенных Штатов. Помпео заявил, что его страна «предложила Ирану и Венесуэле гуманитарную помощь», как и Северной Корее.

По его словам, США «понимают, что речь идет о гуманитарном кризисе», но считают действующие санкции «совершенно соразмерными», поскольку «руководители государств должны нести ответственность за свое собственное население, принимать для них хорошие решения».

Помпео назвал Иран «ведущим в мире игроком в вопросе финансирования террористов» и заявил, что «иранский народ, возможно, не увидит» гуманитарной помощи, так как «деньги пойдут не иранцам на покупку медикаментов, а коррумпированным официальным лицам».

«Они берут деньги, предусмотренные для гуманитарной помощи, и кладут в собственный карман и карман их террористических представителей», – сказал глава Госдепа, добавив, что США желают «улучшить жизнь венесуэльцев, иранцев, а также граждан Северной Кореи» и «делают все, чтобы их поддержать».