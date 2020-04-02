Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США?

«Думаю, мы сделали хороший вклад, чтобы Нью-Йорк с этой неприятностью справился», – такими словами, как передает ТАСС, первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал прибытие в город российского самолета Ан-124. Огромный самолет привез из России в США гуманитарную помощь: медицинское оборудование, защитные маски и другую специализированную одежду для врачей. Полянский не исключил: если потребуется, Россия может прислать США дополнительную помощь.

И действительно, подобная помощь Соединенным Штатам оказалась критически необходима. США еще на прошлой неделе возглавили рейтинг самых зараженных территорий мира. В стране на данный момент выявлено более 215 тысяч носителей вируса – это мировой антирекорд. Более пяти тысяч человек скончались, причем выяснилось, что вирус уносит жизни и молодых, и старых пациентов. Уже звучат голоса о том, что все это стало результатом беспечности – в частности, серьезные карантинные меры стали приниматься в стране гораздо позже, чем следовало бы.

Самая высокая заболеваемость и наиболее страшная картина – сейчас именно в Нью-Йорке, как раз там, куда и прибыла российская помощь. И совершенно очевидно, что здравоохранение города оказалось не готово к пандемии. В больницах не хватает персонала, и власти просят о помощи буквально всех: врачей и медсестер, вышедших на пенсию, студентов медицинских вузов, еще не закончивших обучение. Характерно, что число жертв коронавируса резко взлетело именно за субботу–воскресенье. На выходных в больницах работает меньше врачей и медсестер, и они просто не успевают помогать пациентам.

Служба спасения 911 перегружена. Телефоны разрываются от звонков, парамедики не успевают выезжать на вызовы. Приемные покои переполнены. Чтобы попасть внутрь, нужно отстоять огромную очередь на улице. В приемной сидят и кашляют десятки человек с симптомами, живо напоминающими коронавирус. Однако большинство из них врачи отсылают домой – на самоизоляцию и лечение парацетамолом и апельсиновым соком. Впрочем, апельсиновый сок в Нью-Йорке стал дефицитом. Почему-то популярное народное поверье гласит, что витамин С отлично лечит вирус.

В больницах штата не хватает мест. Сначала пациентов перевозили в госпитали Нью-Йорка, но теперь там тоже все забито. Власти уже разбили полевой госпиталь в Центральном парке. Военные подогнали к пирсу Манхэттена плавучий госпиталь.

Дело в том, что на пик заболеваемости «Большое яблоко», по прогнозам специалистов, выйдет только недели через две. Однако уже сейчас реанимации переполнены. Из больниц срочно выписывают пациентов, чтобы освободить койко-места для жертв коронавируса.

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Врачам не хватает буквально всего. Они вынуждены «в порядке эксперимента» подсоединять двух пациентов к одному аппарату ИВЛ. Одноразовые маски и перчатки персонал носит неделями – их просто стерилизуют в конце каждой смены. По выходным медики выходят на пикеты, требуя от властей обеспечить их средствами защиты, но пока проблему дефицита решить так и не удалось.

В дефиците даже тесты на коронавирус. Если пациент приходит в приемный покой с высокой температурой и кашлем, то его не проверяют на COVID-19. Дефицитные тесты используются только «по показаниям» – если больной уже в таком состоянии, что его нужно срочно класть в реанимацию.

Перегруженные медики записывают видеообращения к властям и президенту, описывая тот ужас, с которым им приходится сталкиваться, работая по две смены подряд в переполненных больницах. Они всерьез боятся заболеть. На прошлой неделе от подтвержденного коронавируса умерли две медсестры, работавшие в больницах Нью-Йорка. Однако персонал больниц не тестируют, даже если у медиков повышенная температура и кашель. Сдать соответствующий анализ они смогут, только если их состояние будет признано достаточно тяжелым. Но обычно начальство называет их симптомы «обычной простудой».

По сетям разошлось послание главврача Пресвитерианского госпиталя Нью-Йорка. «Наша система здравоохранения находится в состоянии войны с пандемией, – написал он в обращении к сотрудникам. – От вас ожидается, что вы будете сражаться с вирусом... Болезнь относительна... Тесты на коронавирус доступны только для тех, кто нуждается в срочной госпитализации. Все это означает, что вы выходите на работу. Точка».

Выходя на работу, медики проявляют настоящий героизм.

Средств защиты не хватает даже в самых благополучных больницах, раньше считавшихся эталоном американского здравоохранения. В больницах сети «Маунт Синай», например, врачам и медсестрам советуют носить одну и ту же одноразовую маску, а в перерывах между сменами хранить ее в своем персональном бумажном пакете.

Причем это относится только к медикам, напрямую работающим с жертвами коронавируса. Врачи других специальностей средствами защиты не обеспечиваются вообще. Акушер-гинеколог, работающая в «Маунт Синай», рассказала газете «Нью-Йорк Таймс», что ей пришлось помогать в родах беременной женщине, инфицированной коронавирусом. «Я уверена, что мы уже долгое время заражаем вирусом тех беременных, которые приходят к нам на осмотр», – рассказала она журналистам.

Возникла реальная опасность того, что нью-йоркские больницы превратятся в своеобразные «чашки Петри» – рассадники инфекций, которыми будут обмениваться между собой врачи и пациенты. Именно так случилось в итальянском Бергамо, что повлекло вал смертей и среди больных, и среди медиков. В нескольких нью-йоркских госпиталях уже зафиксированы вспышки внутрибольничной «суперинфекции» – тяжелого и очень заразного заболевания, устойчивого ко всем антибиотикам.

В последние дни в госпитале Элмхерст района Квинс больные начали умирать еще в приемном покое, не успев даже попасть на больничные койки. То, что творится в этой больнице – кстати, одной из лучших в Нью-Йорке – едва не довело до слез самого Дональда Трампа. Дело в том, что президент провел детство в Квинсе и отлично знает госпиталь Элмхерст. То, что там происходит, Трамп увидел по телевизору.

Он рассказал об этом на одной из последних пресс-конференций, и голос его дрожал: «Там были тела в пластиковых мешках во всех холлах. Эти тела складывали в грузовики... Передвижные холодильники, потому что в больничном морге уже нет места... Я раньше видел такое только по телевизору, это происходило в каких-то далеких странах... Не в нашей стране... Вы видите эти черные мешки... И вы думаете, ну это же Элмхерст, больница, там должно быть какое-то оборудование в этих мешках... Но это не оборудование. Это люди».

Все это звучит, как цитата из романа Стивена Кинга. Но как не трудно поверить, все это действительно происходит сейчас в Нью-Йорке.

Больные люди часами ждут в очереди на улице, чтобы попасть в больницу. На газонах стоят брезентовые палатки, а внутри лежат пациенты. Палатки не отапливаются, и медсестры работают прямо в пальто и куртках. Вокруг крупнейших больниц припаркованы огромные грузовики-рефрижераторы – это передвижные морги. В моргах госпиталей мест уже нет.

Десятки лет систему здравоохранения в США не критиковал только ленивый. И все же в «мирное время» она справлялась. Однако первый же форс-мажор превратил американскую медицину в какой-то кошмар, достойный стран третьего мира. Особенно ужасает, что все это происходит в блистательном богатейшем мегаполисе, многие больницы которого считались образцом для подражания во всем мире.

Власти крупных городов США, ознакомившись с печальным опытом Нью-Йорка, готовятся к еще более страшным кризисам.

Лос-Анджелес, Детройт, Чикаго, Новый Орлеан заранее планируют перекрыть печальный рекорд Нью-Йорка по количеству жертв коронавируса. «Нам повезет, если число смертей составит от 100 до 200 тысяч», – спрогнозировала ситуацию главный эпидемиолог страны.

Сегодня очевидно, что пандемия коронавируса стала лишь частью системного кризиса США. Обвальный рост безработицы (больше трех миллионов новых заявлений о пособии всего за одну неделю), остановка производства крупнейших компаний, в том числе всего автопрома, падение фондовых рынков. Однако все эти экономические катастрофы не так наглядно демонстрируют упадок сверхдержавы, как жуткая ситуация в больницах Нью-Йорка.

«Просто не могу поверить, что все это происходит в Соединенных Штатах», – говорит журналистам медсестра реанимационного отделения нью-йоркской клиники. И действительно, все происходящее напоминает сюжет фильма-катастрофы. Только это не кино, а прямое следствие беспечности американских властей.