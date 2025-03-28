  • Новость часаУкраина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
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    Стало известно о приказе ВСУ вклиниться в Курскую и Белгородскую области
    Трамп заявил, что между Москвой и Киевом «присутствует недоброжелательность»
    Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом
    МАК завершил расследование катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    28 марта 2025, 23:20 • Новости дня

    ХАМАС сообщил о гибели пропавших медиков в Газе

    ХАМАС заявил об обнаружении тел погибших медиков Красного Полумесяца на юге Газы

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько медиков, пропавших на юге сектора Газа, были найдены погибшими, об этом сообщили в движении ХАМАС, но точное их число не уточнили.

    Как передает ТАСС, радикальное движение ХАМАС сообщило о том, что несколько сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца, с которыми была потеряна связь, найдены мертвыми на юге сектора Газа. По данным ХАМАС, тела медиков были обнаружены в земле рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи в районе Телль-эс-Султан города Рафах.

    Инцидент произошел после того, как медики въехали в этот район во время израильских бомбардировок. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС, не уточняется, сколько именно медиков погибло.

    Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло о пропаже девяти врачей, которые были задержаны израильскими военными. Организация обвиняла Армию обороны Израиля в нападении на машины скорой помощи и незаконных задержаниях. Сообщалось, что израильские солдаты остановили машины медиков в квартале, подвергшемся бомбардировке, после чего связь с ними была прервана.

    Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары по анклаву. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что операция направлена на освобождение заложников, и обвинила ХАМАС в отказе от переговоров. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль и США в возобновлении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников, сообщили палестинские власти. По меньшей мере 150 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщила глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла.

    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    28 марта 2025, 14:16 • Видео
    США обнулили ядерные амбиции Зеленского

    Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    26 марта 2025, 00:32 • Новости дня
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

    Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров выступил с критикой позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Гренландии и Украины, назвав его «смешным и жалким человеком».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

    Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

    В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

    Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

    Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    28 марта 2025, 08:37 • Новости дня
    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта, для повышения ситуационной осведомленности экипажа и обработки информации с использованием нейросети и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

    В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» заявили о возможных изменениях в оснащении перспективных танков. На таких боевых машинах планируется установить новые оптические системы, штатные радиолокационные станции (РЛС) и запускаемые с борта дроны, что позволит повысить осведомленность экипажа о ситуации на поле боя, сообщает РИА «Новости».

    Поступающая с этих систем информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Эта система сможет самостоятельно определять цели, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему.

    Компания также уточнила, что танки будущего могут обладать опциональной экипажностью. Это предполагает возможность действия на защищенном дистанционном управлении либо в полностью автоматическом режиме, что значительно расширяет их боевые возможности.

    Независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков рассказал, что танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа. Они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту. По его словам, роль танков на поле боя останется прежней – уничтожать противника прямой наводкой, выдерживая огонь и удары.

    «Танк будущего сохранит основные качества: маневренность, проходимость, возможность оснащения мощным пушечным вооружением, поворотную башню и сильную защиту», – заявил Мешков. Он подчеркнул, что развитие средств поражения уже создает трудности для танков, и эта агрессивность будет только возрастать.

    Машины будущего столкнутся с более плотным огнем противотанковых средств, артиллерии, авиации и дронов. В связи с этим они должны обладать многоуровневой всеракурсной защитой, включающей пассивную и активную броню, допэкраны, комплексы защит от РЭБ и лазерного поражения. Российские машины уже имеют начальный вариант такой защиты, который в будущем будет усилен за счет новых материалов.

    Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.


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    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    27 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    Египет назвал число погибших и пострадавших при крушении батискафа

    В результате крушения батискафа у берегов Хургады погибли шесть человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв крушения батискафа Sindbad у берегов Хургады возросло до шести человек, 23 человека пострадали, сообщило министерство здравоохранения Египта.

    «По имеющейся у нас информации, в результате инцидента погибли шесть человек, 23 получили травмы», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пострадавшие получили медицинскую помощь.

    Позднее генконсульство России в Хургаде подтвердило, что шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате аварии прогулочного батискафа.

    Напомним, на прогулочном батискафе, который потерпел крушение в ходе регулярной экскурсии, находились 45 российских туристов, а также граждане Египта и Индии. Сообщалось, что спасены 38 россиян, 14 из них госпитализированы. Среди погибших есть несовершеннолетние.

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    26 марта 2025, 01:05 • Новости дня
    Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia

    США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская корпорация General Dynamics получила контракт на более миллиарда долларов на долгосрочные поставки материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI до 2035 года.

    США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».

    Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.

    Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.

    «Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.

    Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные самолеты Ил-38 и подводная лодка Тихоокеанского флота обнаружили субмарину ВМС США типа «Вирджиния» в водах Тихого океана.

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. С компанией Raytheon Technologies заключен контракт на 624,6 млн долларов на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.

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    28 марта 2025, 05:25 • Новости дня
    Иран направил Вашингтону официальный ответ на письмо властей США

    Иран при посредничестве Омана отправил официальный ответ на письмо властей США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отправил Вашингтону официальный ответ на письмо американских властей верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, воспользовавшись посредническими услугами Омана, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что официальное письмо было отправлено в среду и содержало в себе два документа. В первом документе были изложены взгляды Тегерана на текущую ситуацию в мире. Второй документ полностью разбирал и комментировал тезисы, представленные в американском письме, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить ядерную программу страны, однако Хаменеи заявил, что сообщения американской стороны о готовности к переговорам – это обман.


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    26 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно выполнила запуск крылатых ракет «Калибр» по морским и наземным целям, поразив мишени на расстоянии более 1 тыс. км, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» во время плановых учений в Японском море. Учения включали скрытный переход в назначенный район и пуски ракет по морской и береговой целям.

    Первая ракета успешно поразила морскую цель, а вторая достигла береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Учения поддерживали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники.

    Видео, предоставленное Минобороны РФ, запечатлело последовательный пуск двух ракет из подводного положения, выполненный в светлое время суток, и момент попадания в цель. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за успешное выполнение стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планировало завершить строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году, а дизель-электрическая подлодка «Уфа» должна была войти в состав ВМФ России. Сообщалось, что подлодку «Можайск» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге.

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    27 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Хуситы заявили о двух ударах по Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мятежные хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по аэропорту Бен-Гурион и по израильскому военному объекту у Тель-Авива, заявил представитель организации Яхья Сариа.

    Удары нанесены баллистической ракетой «Зульфикар» и гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по военному объекту к югу от Тель-Авива, сказал Сариа, передает ТАСС.

    По его словам, все цели ударов достигнуты.

    Ранее в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о ликвидации лидеров хуситов и ударах по объектам движения в Йемене.

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    26 марта 2025, 04:06 • Новости дня
    Российские специалисты разработали дрон «Сифа» для защиты от БПЛА

    В России создали дрон «Сифа», способный уничтожать боевые вертолеты и беспилотники в условиях РЭБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты из VVZ Drones разработали FPV-дрон «Сифа», который может уничтожать боевые вертолеты и БПЛА, оснащенный самонаводящейся системой, работающей в условиях РЭБ.

    Как передает ТАСС, российские специалисты представили новое изделие – FPV-дрон «Сифа», предназначенный для уничтожения боевых вертолетов и разведывательных беспилотников. Официальный представитель конструкторского бюро VVZ Drones заявил, что дрон по характеристикам является аналогом системы ПВО.

    Представитель VVZ Drones подчеркнул, что дрон оборудован полезной нагрузкой до 0,7 кг и развивает скорость свыше 225 км/ч при времени полета до пяти минут. Устройство способно эффективно уничтожать цели благодаря автоматическому фиксированию и системе самонаведения, функционирующим даже в условиях средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дрон оснащен системой распознавания и типирования целей, работающей на основе нейросетей и других IT-решений.

    Специалисты VVZ Drones отметили, что дрон взаимодействует с системами радиоэлектронной разведки, и оператору достаточно поднять аппарат в воздух и дать ему команду. «Сифа» способен поражать различные цели, но предназначен в основном для больших беспилотников. Рама дрона легкая, прочная, с возможностью модернизации, что делает его универсальным инструментом противодействия.

    Камера дрона обеспечивает стабильные полеты как днем, так и ночью, что позволяет ему оставаться эффективным в любых условиях. VVZ Drones подчеркивает, что дрон «Сифа» не стоит тратить на менее значимые цели, такие как другие FPV-дроны.

    Бэкграунд (585 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам разработали в КБ «Астрон аэро» и представили на форуме «Армия-2024» сообщили в конструкторском бюро. В России разработаны саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

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    28 марта 2025, 14:39 • Новости дня
    Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае вторжения Соединенных Штатов в Иран военные базы США и их союзников на Ближнем Востоке будут подвергнуты атакам.

    Галибаф подчеркнул, что «американцы сами знают о своей уязвимости» и, если решатся на такой шаг, это приведет к подрыву стабильности в регионе, передает ТАСС.

    Во время выступления в честь Международного дня Иерусалима Галибаф отметил, что вторжение США будет подобно «искре в пороховом погребе». Он добавил, что в таких условиях ни одна из военных баз Соединенных Штатов и их союзников не будет в безопасности.

    Напомним, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США могут начать боевые действия против Ирана, если возникнут обстоятельства, угрожающие интересам Вашингтона.

    Ранее Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия. Иран отказался возобновлять ядерную сделку в прежнем виде.

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    28 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    В РВСН завершились учения с комплексом «Ярс»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом «Ярс», завершились в РВСН, в них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

    Учения в Ракетных войсках стратегического назначения, как передает ТАСС, завершились с участием Бологовского ракетного соединения. К учению привлекли более 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках учений военнослужащие выполнили обширный перечень задач, включая интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

    Командир Бологовского ракетного соединения отметил, что основная цель учений – оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным. Стратегические ракетчики отработали марши до 100 км, противодействие диверсионно-разведывательным группам и вывод спецтехники из зон условного химического заражения.

    В ходе учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполняли маневренные действия в позиционном районе, проводили рассредоточение агрегатов и смену полевых позиций, а также организовывали всестороннее обеспечение. Командир подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень подготовки личного состава и слаженность воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» начали патрулировать в Йошкар-олинском ракетном соединении. Также сообщалось, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) разрабатываются ракеты, которые можно сравнить с такими, как «Авангард» и «Орешник». Командующий РВСН ранее заявлял, что Россия способна сдерживать агрессию против себя без применения ядерного оружия.

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