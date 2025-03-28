ХАМАС сообщил о гибели пропавших медиков в Газе

ХАМАС заявил об обнаружении тел погибших медиков Красного Полумесяца на юге Газы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, радикальное движение ХАМАС сообщило о том, что несколько сотрудников Палестинского общества Красного Полумесяца, с которыми была потеряна связь, найдены мертвыми на юге сектора Газа. По данным ХАМАС, тела медиков были обнаружены в земле рядом с разрушенными автомобилями скорой помощи в районе Телль-эс-Султан города Рафах.

Инцидент произошел после того, как медики въехали в этот район во время израильских бомбардировок. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС, не уточняется, сколько именно медиков погибло.

Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло о пропаже девяти врачей, которые были задержаны израильскими военными. Организация обвиняла Армию обороны Израиля в нападении на машины скорой помощи и незаконных задержаниях. Сообщалось, что израильские солдаты остановили машины медиков в квартале, подвергшемся бомбардировке, после чего связь с ними была прервана.

Израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа 18 марта, нанеся массированные удары по анклаву. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что операция направлена на освобождение заложников, и обвинила ХАМАС в отказе от переговоров. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль и США в возобновлении боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Совета Безопасности ООН палестинский дипломат выразил глубокое уважение к погибшему врачу из Газы, зачитав его послание, найденное на доске больницы после израильского авиаудара. В результате израильского авиаудара по северу Газы погибли около 50 человек, среди них пять медицинских сотрудников, сообщили палестинские власти. По меньшей мере 150 медицинских работников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщила глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла.