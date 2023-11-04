Из-за израильских ударов по Газе погибли не менее 150 медработников

Минздрав Палестины: Не менее 150 медработников погибли при израильских ударах по Газе

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, удары со стороны Израиля по системе здравоохранения в секторе Газа привели к гибели 150 медицинских работников и уничтожению и выходу из строя 27 машин скорой помощи, передает РИА «Новости».

Также аль-Кейла отметила, что в секторе Газа прекратили работу 16 больниц и 32 центра первичной медико-санитарной помощи.

Ранее министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что Армия обороны Израиля уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав преднамеренной совершенную во вторник атаку, в результате которой погибли сотни людей.

Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.

Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).