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МИД Палестины назвал преднамеренной атаку Израиля на больницу Аль-Ахли
МИД Палестины: Израиль прежде атаковал больницу Аль-Ахли в качестве предупреждения
Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что Армия обороны Израиля уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав преднамеренной совершенную во вторник атаку, в результате которой погибли сотни людей.
Как сказал аль-Малики, выступая на заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидде, Израиль уже наносил удары по больнице два дня назад, сообщив врачам, что эта намеренная бомбардировка была предупреждением, передает ТАСС.
По его словам, это было преднамеренным убийством женщин и детей, Израиль знал и местонахождение этой больницы, и то, что в ней содержались сотни раненых и вынужденно перемещенных в результате его варварских бомбардировок.
Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.
Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).