Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту дела о бронежилетах для Минобороны

Суд смягчил приговор фигуранту дела о бронежилетах для Минобороны

Tекст: Катерина Туманова

Московский городской суд смягчил приговор фигуранту дела о некачественных бронежилетах для Минобороны Вячеславу Портянникову, заменив реальный срок на условный, передает РИА «Новости».

В июне Тушинский суд Москвы приговорил его к семи годам колонии строгого режима и штрафу за посредничество во взяточничестве. Защита обжаловала это решение, посчитав чрезмерно суровым.

«Приговор в отношении Портянникова Вячеслава Васильевича – изменить. Назначенное основное наказание в виде семи лет лишения свободы … считать условным с испытательным сроком четыре года. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, осужденного из-под стражи освободить», – сказано в материалах суда.

Суд учел активное содействие следствию, признание вины, раскаяние, преклонный возраст, наличие государственных наград и хронических заболеваний у осужденного и его супруги. Также было принято во внимание мнение прокурора о возможности условного наказания. В остальной части приговор оставлен без изменений.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили средства Минобороны, поставив более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта. По делу также проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Есипов, Антонова и Портянников ранее признали вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года фигурант по делу о некачественных бронежилетах Есипов заключил досудебную сделку.

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте имущества, принадлежащего лицам, аффилированным с директором группы компаний «Пикет» Андреем Есиповым.

До этого четыре человека признали вину по делу о поставках некачественных бронежилетов.