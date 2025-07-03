Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.2 комментария
Фигурант по делу о некачественных бронежилетах Есипов заключил досудебную сделку
Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, проходивший главным подозреваемым по делу о поставке некачественных бронежилетов на сумму около 2 млрд рублей, заключил сделку о сотрудничестве со следствием.
«Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с законом его дело может быть рассмотрено судом в особом порядке», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В соответствии с УПК России, досудебное соглашение предусматривает полное признание вины и предоставление информации о других участниках и эпизодах дела. За это суд может назначить более мягкое наказание.
Дело касается поставки 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям, в зону спецоперации на Украине. Размер ущерба оценивается примерно в 2 млрд рублей.
В числе обвиняемых, помимо Есипова, значатся финансовый директор Виктория Антонова, бывший начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников. Им в зависимости от роли предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки и посредничестве.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы вынес решение об аресте имущества, принадлежащего лицам, аффилированным с директором группы компаний «Пикет» Андреем Есиповым, который проходит главным обвиняемым по делу о некачественных бронежилетах для ВС России.
Ранее сообщалось, что четыре человека признали вину по делу о поставках некачественных бронежилетов. Суд арестовал имущество обвиняемых.