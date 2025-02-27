Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.51 комментарий
Стало известно об аресте имущества обвиняемых в поставке некачественных бронежилетов
По делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ арестовано имущество на 2 млрд рублей, включая банковские счета и недвижимость обвиняемых.
Суд наложил арест на имущество и банковские счета обвиняемых по делу о поставке некачественных бронежилетов в вооруженные силы России на общую сумму 2 млрд рублей, передает ТАСС.
По словам источника в правоохранительных органах, в рамках обеспечительных мер были арестованы банковские счета, а также автомобили, недвижимость и иное имущество, принадлежащее обвиняемым.
Арест имущества стал частью расследования, направленного на установление виновных и предотвращение дальнейших финансовых операций обвиняемых. Это решение суда направлено на обеспечение возможного возмещения ущерба, нанесенного государству в результате поставок бронежилетов ненадлежащего качества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо обвиняемых признали вину в деле о поставке некачественных бронежилетов войскам и сотрудничают со следствием. В деле о поставке некачественных бронежилетов Российской армии появился новый фигурант – Михаил Богданов. Гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.