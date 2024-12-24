В деле о некачественных бронежилетах появился новый фигурант

В деле о некачественных бронежилетах для ВС появился новый фигурант Михаил Богданов

Tекст: Ольга Иванова

В уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для Российской армии появился новый фигурант – Михаил Богданов, сообщает М. Согласно официальным судебным документам, в отношении Богданова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток, до 28 января 2025 года. Ему вменяется посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, которые были выделены Министерством обороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Генеральному директору компании Андрею Есипову предъявили обвинения в мошенничестве и даче взятки.

В деле также фигурируют начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Недавно появились новые фигуранты: Сергею Семенихину, Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей; Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, вследствие чего находится под домашним арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела похитили деньги, которые Минобороны выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Речь идет о 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям. При этом от Минобороны они получили не менее 2,4 млрд рублей. В Москве суд арестовал имущество родственников фигурантов дела.