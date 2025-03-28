Российский Красный Крест расселил эвакуированных с Украины жителей Курской области в Брянске

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, жители Курской области, вернувшиеся с Украины, прибыли в Брянск, где для них Российский Красный Крест (РКК) организовал расселение. Прибывшие отдыхают после трудной дороги, общаются с психологами и сотрудниками службы восстановления семейных связей РКК.

В сообщении РКК отмечается, что на первом этаже отеля, где разместили курян, дежурят сотрудники организации. Они готовы помочь в решении различных вопросов, будь то перенос вещей, восстановление утерянных документов или предоставление информации о доступных программах помощи. Также люди могут просто пообщаться и получить поддержку.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что с территории Украины были эвакуированы еще двадцать пять жителей Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер 22-го мотострелкового полка заявил о полном опустошении курских сел украинскими войсками, которые разграбили магазины и дома, оставили после себя изгаженные стены и заминированные посадки.

С украинской территории возвращены 25 жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В Курской области украинский солдат Владимир Бережных пытался скрыться, переодевшись в одежду убитого местного жителя, но был задержан, когда российские войска заметили его натовские берцы.