Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
Украинский военнопленный выдал себя в России натовскими берцами
Украинский солдат выдал себя натовскими берцами и был взят в плен в Курской области
В Курской области украинский солдат Владимир Бережных пытался скрыться, переодевшись в одежду убитого местного жителя, но был задержан, когда российские войска заметили его натовские берцы.
Украинский военнослужащий Владимир Бережных был взят в плен в Курской области, передает РИА «Новости». Бережных рассказал, что, когда его подразделение было окружено, он остался в селе Плехово, надеясь остаться жить в России. Он переоделся в одежду убитого местного жителя и пытался притвориться гражданским. В куртке, которую он надел, оказался паспорт погибшего гражданина.
Бережных признался, что его привлекла возможность устроить личную жизнь в России, поскольку на Украине его судьба не сложилась. Он также уточнил, что видел убитых осколками местных жителей, включая троих мужчин и пожилую женщину.
Однако его план провалился, когда он вышел на улицу за сигаретами. Российские войска обратили внимание на его натовские берцы, что и привело к его задержанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их операций в России, пленный также назвал 9 Мая общим праздником для России и Украины, а потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек.