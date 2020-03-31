МИД Японии призвал граждан не ездить в США

Правительство Японии на фоне стремительного распространения в мире нового коронавируса рекомендует своим гражданам полностью прекратить поездки в 49 стран, включая США, Великобританию, КНР и Южную Корею, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

«Правительство исходит из необходимости максимальной защиты жизни и здоровья соотечественников. В этих условиях мы настоятельно рекомендуем полностью воздержаться от поездок в 49 стран, список которых приводится на сайте МИД», – цитирует министра ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Мотэги также добавил, что правительство Японии вообще советует сейчас жителям страны воздержаться от любых путешествий за границу без особой нужды.

В Японии выявлено более 2,7 тыс. заражений коронавирусом, 70 человек умерли, столько же находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели и выписались из больниц более 1 тыс. человек.

В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое превысила мировой показатель. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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