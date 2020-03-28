Скорость распространения COVID-19 в США вдвое превысила мировой показатель

В США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом, сообщил профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман.

На веб-семинаре в Экономическом клубе Вашингтона он сообщил, что в США «темпы роста достаточно высокие». Ротман пояснил, что в мире, «согласно вчерашним данным, количество случаев увеличивается вдвое каждые шесть дней», а в США – каждые три дня.

Ротман сказал, что темпы распространения COVID-19 соответствуют итальянским, поэтому ученый прогнозирует значительный рост случаев заражения, передает ТАСС.

Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в США число зарегистрированных случаев заражения превысило 100 тыс. (на 10 тыс. больше, чем в Италии, и на 15 тысяч больше, чем в Китае), скончались 1 тыс. 544 человека.

Число выздоровевших составляет 862 человека.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



При этом результаты опроса, проведенного Ipsos по заказу Reuters свидетельствуют, что 23% работоспособного населения США потеряли работу или были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы из-за распространения коронавируса. В эту же категорию зачислены те, кто находится дома, не работает, но сохранил рабочее место. Опрос 1 тыс. 112 жителей США проводился в режиме онлайн 26–27 марта. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта. Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом.

Существует мнение, что высокая заболеваемость коронавирусом в США вызвана недостаточной диагностикой заболевания.

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что лидерство США по числу заразившихся коронавирусом объясняется хорошо функционирующей в стране системой тестирования.

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