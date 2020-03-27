Онищенко назвал причину лидерства США по заболеваемости коронавирусом

«В США не было такой диагностики инфекции, какую начали внедрять в России», – пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал сообщения о том, что США опередили другие страны по числу зараженных коронавирусом.

«С одной стороны, США стали одной из первых стран, где за пределами Китая были выявлены зараженные коронавирусом. С другой стороны, в Соединенных Штатах не было такой отслеживаемости заболевания, какую начали внедрять в России. Хотя у них есть диагностика», – сказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тысяч человек. Для сравнения: в Италии, ранее лидировавшей по количеству заболевших, этот показатель составляет 62 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп объяснил лидерство США хорошо налаженной системой тестирования, и подчеркнул, что число заболевших в Китае точно неизвестно.

По мнению Онищенко, диагностика заболевания в США как раз не была организована в должной мере. Кроме того, эксперт отметил, что в Соединенных Штатах была сделана ставка на создание популяционного иммунитета. «Затем британцы скопировали у них этот путь, который предполагает «закрытие» пожилого населения. Но такая позиция британцев вызвала дикое возражение со стороны Евросоюза», – напомнил депутат.

Нельзя забывать и о дополнительном факторе, повлиявшем на рост заболевамости, добавил Онищенко. Он пояснил: в США в сезон гриппа с сентября по декабрь 2019 года переболело 34 млн человек, 20 тысяч умерло от гриппа. Сейчас сезон еще не закончен, подчеркнул он.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



«Все это привело к тому, что сейчас на население Соединенных Штатов примерно в 300 млн человек около 83 тысяч зараженных коронавирусом, в то время, как на 1,5 млрд китайцев – 81 тысяча заболевших», – констатировал Онищенко.

Сообщения о лидерстве США по коронавирусу в комментарии газете ВЗГЛЯД также оценил телеведущий Владимир Соловьев. «Важно, в какой стадии находятся эти заболевшие, в насколько тяжелом они состоянии, – отметил Соловьев. – Возможно, Трамп прав, и все может быть связано с системой тестирования. Надо также учесть, что Соединенные Штаты – большая страна, с открытыми в течение долгого времени границами. Кроме того, США отозвали своих граждан, находившихся за рубежом, что могло также вызвать определенные последствия: приезжали люди из уже зараженных регионов». Так что о степени серьезности поражения США коронавирусом надо исходить по количеству тяжело заболевших и умерших, указал собеседник.

«Вообще, сейчас такая ситуация, что выводы делать очень рано. В любом случае всем заболевшим я настоятельно и искренне желаю выздоровления. Нынешняя ситуация такова, что всему миру нужно проявлять солидарность, а не злорадствовать», – добавил Соловьев.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. В России, по данным оперативного штаба, число заболевших превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД