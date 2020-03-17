В Британии призвали не оставлять детей с бабушками и дедушками

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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Американцы нашли огнестрельную защиту от вируса

В оружейные магазины США едва ли не выстраиваются очередиФото: REUTERS/Brian Blanco
Граждане США стремительно готовятся если не к концу света, то к настоящей борьбе за свою жизнь. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из стремительного роста продаж стрелкового оружия по всем американским штатам. Виной тому, разумеется, угроза распространения коронавируса. Все это наглядно демонстрирует уровень доверия жителей США друг к другу и к руководству своей страны. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...

Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
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Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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              В Британии призвали не оставлять детей с бабушками и дедушками

              17 марта 2020, 09:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная призвала родителей в свете пандемии коронавируса не оставлять детей с бабушками и дедушками.

              Церковная заявила, что на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек, передает РИА «Новости».

              «Пожилые люди и люди с пониженными иммунитетом – главная группа риска. Необходимо обеспечивать их безопасность, ограничивая личные контакты, обеспечивая всем необходимым, просить оставаться дома», – подчеркнула эпидемиолог.

              В Великобритании, несмотря на рост количества случаев заражения, в отличие от многих стран Европы, до сих пор открыты школы. Правительство заявляет, что рано или поздно их придется закрыть, однако старается максимально отложить этот момент.

              Причин этому немало, но главные – создание дополнительной нагрузки на Национальную службу здравоохранения (у 30% медперсонала есть дети, а значит, NHS с закрытием школ может лишиться рабочих рук), а также тот факт, что родители, вынужденные работать, будут просить посидеть с детьми бабушек и дедушек.

              «Я категорически рекомендую этого не делать. Бабушки и дедушки – самая уязвимая часть населения, и их контакты с детьми, наоборот, нужно всячески ограничивать», – подчеркнула Церковная.

              Эксперт призвала «проявить ответственность за себя, близких и окружающих». По ее словам, «пожилые люди должны оставаться дома, без социальных контактов, и избегать контактов с кем бы ты ни было, кто бывает в общественных местах».

              Всем остальным также следует соблюдать меры предосторожности: приучать себя не пожимать руки, предпочитать автомобили общественному транспорту, приучать детей и самих себя правильно и часто мыть руки, а после прихода с улицы – и лицо. Ограничить рукопожатия и физические контакты, так как «главным показателем уважения сейчас должно быть уважение к своему здоровью и к здоровью окружающих».

              «Следует строго самоизолироваться в случае появления симптомов болезни и по возможности избегать поездок на работу или учебу, работать из дома, даже если не болеешь. Это тяжелое время для всех систем здравоохранения, и необходимо помочь им всеми возможными способами», – указала она.

              Также Церковная высоко оценила то, что Италия в процессе борьбы с коронавирусом очень прозрачна, и благодаря этому многие жизни в других странах Европы могут быть спасены.

              «Италия подарила другим европейским странам два подарка: время, поскольку она замедлила распространение коронавируса, и опыт. Остальная Европа смотрит и учится, и благодаря усилиям итальянцев должна суметь отреагировать более эффективно», – сказала эпидемиолог.

              При этом, по мнению Церковной, сколько времени продлится пандемия, не знает никто.

              «Длительность на самом деле может быть признаком того, что мы взяли распространение болезни под контроль. Длительная пандемия будет означать, что вирус распространяется медленней, и что больше людей получат помощь, в которой нуждаются», – пояснила она.

              Замедление процесса распространения заболевания также во многом зависит от самих граждан, от соблюдения перечисленных ею правил.

              «Отсрочка распространения эпидемии хотя бы на месяц может предотвратить тысячи смертей (...) Кстати, не лишним будет перенести все свои несрочные медицинские консультации, чтобы хоть немного разгрузить службы здравоохранения», – подчеркнула эксперт.

              Само объявление вспышки коронавируса пандемией означает, по ее словам, большие объемы выделяемых на борьбу с заболеванием средств, а также подчеркивание серьезности проблемы.

              На ваш взгляд

               
              Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?



              Обсуждение: 4 комментария

              Напомним, число зараженных коронавирусом в мире превысило 167,5 тыс. человек.

              ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              С полудня 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

              В качестве меры защиты от коронавируса Россия временно ограничила авиасообщение с европейскими странами и въезд иностранцев в нашу страну.

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