В Британии призвали не оставлять детей с бабушками и дедушками

Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная призвала родителей в свете пандемии коронавируса не оставлять детей с бабушками и дедушками.

Церковная заявила, что на молодых людях, жизни которых коронавирус угрожает в гораздо меньшей степени, лежит особая ответственность: от их действий во многом зависит судьба пожилых родителей, бабушек и дедушек, передает РИА «Новости».

«Пожилые люди и люди с пониженными иммунитетом – главная группа риска. Необходимо обеспечивать их безопасность, ограничивая личные контакты, обеспечивая всем необходимым, просить оставаться дома», – подчеркнула эпидемиолог.

В Великобритании, несмотря на рост количества случаев заражения, в отличие от многих стран Европы, до сих пор открыты школы. Правительство заявляет, что рано или поздно их придется закрыть, однако старается максимально отложить этот момент.

Причин этому немало, но главные – создание дополнительной нагрузки на Национальную службу здравоохранения (у 30% медперсонала есть дети, а значит, NHS с закрытием школ может лишиться рабочих рук), а также тот факт, что родители, вынужденные работать, будут просить посидеть с детьми бабушек и дедушек.

«Я категорически рекомендую этого не делать. Бабушки и дедушки – самая уязвимая часть населения, и их контакты с детьми, наоборот, нужно всячески ограничивать», – подчеркнула Церковная.

Эксперт призвала «проявить ответственность за себя, близких и окружающих». По ее словам, «пожилые люди должны оставаться дома, без социальных контактов, и избегать контактов с кем бы ты ни было, кто бывает в общественных местах».

Всем остальным также следует соблюдать меры предосторожности: приучать себя не пожимать руки, предпочитать автомобили общественному транспорту, приучать детей и самих себя правильно и часто мыть руки, а после прихода с улицы – и лицо. Ограничить рукопожатия и физические контакты, так как «главным показателем уважения сейчас должно быть уважение к своему здоровью и к здоровью окружающих».

«Следует строго самоизолироваться в случае появления симптомов болезни и по возможности избегать поездок на работу или учебу, работать из дома, даже если не болеешь. Это тяжелое время для всех систем здравоохранения, и необходимо помочь им всеми возможными способами», – указала она.

Также Церковная высоко оценила то, что Италия в процессе борьбы с коронавирусом очень прозрачна, и благодаря этому многие жизни в других странах Европы могут быть спасены.

«Италия подарила другим европейским странам два подарка: время, поскольку она замедлила распространение коронавируса, и опыт. Остальная Европа смотрит и учится, и благодаря усилиям итальянцев должна суметь отреагировать более эффективно», – сказала эпидемиолог.

При этом, по мнению Церковной, сколько времени продлится пандемия, не знает никто.

«Длительность на самом деле может быть признаком того, что мы взяли распространение болезни под контроль. Длительная пандемия будет означать, что вирус распространяется медленней, и что больше людей получат помощь, в которой нуждаются», – пояснила она.

Замедление процесса распространения заболевания также во многом зависит от самих граждан, от соблюдения перечисленных ею правил.

«Отсрочка распространения эпидемии хотя бы на месяц может предотвратить тысячи смертей (...) Кстати, не лишним будет перенести все свои несрочные медицинские консультации, чтобы хоть немного разгрузить службы здравоохранения», – подчеркнула эксперт.

Само объявление вспышки коронавируса пандемией означает, по ее словам, большие объемы выделяемых на борьбу с заболеванием средств, а также подчеркивание серьезности проблемы.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Напомним, число зараженных коронавирусом в мире превысило 167,5 тыс. человек.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

С полудня 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

В качестве меры защиты от коронавируса Россия временно ограничила авиасообщение с европейскими странами и въезд иностранцев в нашу страну.

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