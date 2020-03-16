Макрон объявил о закрытии внешних границ ЕС из-за коронавируса

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок, объявил президент президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к народу.

«С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Еврокомиссия предложила главам государств и правительств Евросоюза ввести 30-дневные ограничения на все поездки в ЕС, кроме неотложных.

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При этом в ЕК признавали, что закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса уже нецелесообразно, так как вирус есть во всех государствах сообщества.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В качестве меры защиты от заражения коронавирусом Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

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