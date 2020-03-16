В ЕК признали, что закрывать границы внутри Шенгена уже поздно

Закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса нецелесообразно, так как вирус уже есть во всех государствах сообщества, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Закрытие границ – это не обязательно наилучший способ защиты от вируса, который присутствует во всех государствах ЕС уже сейчас, когда мы это обсуждаем. Однако государства сообщества имеют право принимать решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения общественного здоровья и безопасности населения», – передает его слова РИА «Новости».

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Кроме того, Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.