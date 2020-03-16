ЕС на месяц запретит все поездки на свою территорию

Еврокомиссия предлагает главам государств и правительств Евросоюза ввести 30-дневные ограничения на все поездки в ЕС, кроме неотложных, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что на границах ЕС создаются «зеленые линии» для грузовиков с продуктами питания и медикаментами. Эту меру собираются утвердить во вторник на телеконференции лидеров ЕС, она вступит в силу с 18 марта, передает ТАСС.

В ЕК пояснили, что предлагаемое решение об ограничении на въезд в ЕС не касается тех, у кого есть право на длительное пребывание в Евросоюзе, членов семей и дипломатов, передает РИА «Новости».

Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собяинан, на всех прибывающих из стран Европы распространяется требование о самоизоляции на 14 дней.

Отметим также, что, как заявили в ЕК, закрывать границы внутри Шенгена из-за коронавируса уже нецелесообразно, так как вирус есть во всех государствах сообщества.

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром ее стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

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