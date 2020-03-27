Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек

К полудню четверга в мире было зарегистрировано 462 тыс. 684 случая заражения коронавирусом и 20 тыс. 834 летальных исхода, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем ежедневном информационном бюллетене.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 49 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2 тыс. 401. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе – 250 тыс. 287 и 13 тыс. 950 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 29 тыс. 771, а умерших – на 1 тыс. 964, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



На втором месте – Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 26 марта зафиксировано 99 тыс. 58 заболевших и 3 тыс. 540 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 75 тыс. 712 человек и 1 тыс. 65 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили три новых страны (территории).

Данные приведены по состоянию на 10.00 по женевскому времени (12.00 мск) 26 марта.

Напомним, в четверг число заразившихся коронавирусом в США превысило 75 тыс. человек, в Италии – увеличилось до 62 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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