Число заразившихся коронавирусом в США превысило 75 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID–19 в США превысило 75 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

Как сообщает ведомство, число заболевших коронавирусом в США составило 75 233, скончались 1070 человек, передает РИА «Новости».

На сегодняшний день США занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания. На первом месте – Китай, где зарегистрировано 81 тыс. 782 заболевших и 3 тыс. 291 скончались, на втором – Италия, где 80 тыс. 539 заболевших и 8 тыс. 165 умерших.

Напомним, число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло на 100 человек. Всего за время пандемии число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД