Главный инфекционист США предсказал новую волну коронавируса

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил мнение, что осенью 2020 года Соединенные Штаты столкнутся с новой волной распространения коронавируса.

«Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года. Целый ряд вещей будет другим, в частности наша способность заглушить вирус, проводить тестирование», – приводит слова Фаучи ТАСС.

«Мы провели клинические испытания [препаратов]. <...> Важно то, что вакцина в пути, как и многие другие [препараты]», – сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты готовы к возможной второй волне распространения коронавируса. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», – заявил Трамп.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



По информации университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 160 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.

Ранее в медицинских кругах США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом. В Минздраве России также допустили возможность сезонности заболевания коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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