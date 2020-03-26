Медицинские круги США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, включенный Дональдом Трампом в спецгруппу по борьбе с COVID-19, выразил мнение, что коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой.

«Может ли это стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что мы начинаем видеть сейчас в Южном полушарии, на юге Африки и в странах Южного полушария. У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас получится цикл и все вернется во второй раз», – цитирует специалиста ТАСС.

«Это полностью подтверждает то, что нам надо продолжать <...> создавать вакцину, быстро тестировать ее и делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу. В дополнение к этому нам надо проводить тестирование лекарств, чтобы у нас был выбор среди лекарств, которые подтвердили свою эффективность и безопасность», – подчеркнул Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания.

При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.

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