Медицинские круги США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 05:11  |  vz.ru
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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти 1,7 миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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    План Путина против коронавируса

    Коронавирус взял россиян в заложники

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
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          • Китай

          • Россия

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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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              Медицинские круги США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом

                 26 марта 2020, 02:57
              Фото: Joel Marklund/
              Keystone Press Agency/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, включенный Дональдом Трампом в спецгруппу по борьбе с COVID-19, выразил мнение, что коронавирусная инфекция может стать сезонным явлением и вернуться в страны Северного полушария следующей зимой.

              «Может ли это стать сезонным, циклическим явлением? Я всегда говорил, что очень даже может. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что мы начинаем видеть сейчас в Южном полушарии, на юге Африки и в странах Южного полушария. У них фиксируются случаи заражения по мере того, как у них начинается зимний сезон. Если на самом деле у них будет значительная вспышка, нам неизбежно придется подготовиться к тому, что у нас получится цикл и все вернется во второй раз», – цитирует специалиста ТАСС.

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              «Это полностью подтверждает то, что нам надо продолжать <...> создавать вакцину, быстро тестировать ее и делать так, чтобы она была готова к этому следующему циклу. В дополнение к этому нам надо проводить тестирование лекарств, чтобы у нас был выбор среди лекарств, которые подтвердили свою эффективность и безопасность», – подчеркнул Фаучи.

              По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 44 комментария

              Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

              ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать эпицентром заболевания.

              При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Газета ВЗГЛЯД писала, что западная модель не прошла испытание коронавирусом.

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