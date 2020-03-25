Взгляд
25 марта, среда  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
Разделы

Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
Перейти а раздел…

В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
Перейти а раздел…

Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти три миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем знаменитости занимаются на карантине

    Олимпиады не будет

    Шесть идей, как развлечь себя на карантине

      Перейти а раздел…

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...

      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выступит с заявлением о ситуации с коронавирусом
              Песков рассказал о самочувствии Путина после поездки в КоммунаркуРоссия предложила США помощь в борьбе с коронавирусомПоявилось видео полета Су-57 на предельных режимахВинокур рассказал о состоянии госпитализированного в Коммунарку Лещенко
              Диетолог рассказал, как стоит питаться во время самоизоляцииПариж признал провал действий ЕС перед пандемией коронавирусаВрач рассказал о заболеваемости коронавирусом у беременныхТанк Т-95 на Западе назвали «кошмаром НАТО
              Генетик объяснил причину высокой смертности от коронавируса в ИталииЗаразившаяся коронавирусом студентка из США назвала неожиданный симптомГалкина рассмешил диалог Ивлеевой с Джаредом ЛетоДомогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

              новое заболевание


              В Китае заявили о смерти человека от хантавируса

              наследник британского престола


              Принц Чарльз заразился коронавирусом

              гиперзвуковая ракета


              Россия ускорила испытания «Циркона»

              Видео

              победа «антимайдана»


              Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

              особый случай


              Дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество

              «деньги с вертолета»


              Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

              Пандемия коронавируса


              В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

              Евросоюз рассыпался


              Владимир Добрынин: Вроде бы еще евро, но уже не союз

              Паника быстрее вируса


              Александр Малькевич: Достаточно чиркнуть «фейковой спичкой»

              Нефтяной рынок


              Геворг Мирзаян: Кто победит в нефтяной войне

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?

              Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

              Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал Трамп   25 марта 2020, 13:34
              Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Почти три миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.

              Порядка 1,7 млрд человек в мире, то есть каждому пятому жителю планеты, предписано не выходить из дома и оставаться на карантине. Такие меры нужны для снижения скорости распространения инфекции COVID-19, сообщила утром во вторник английская Guardian. Число тех, кто потерял свободу передвижения, резко выросло после того, как к карантину наконец примкнула Британия.

              Премьер Борис Джонсон накануне объявил, что как минимум три недели подданным будет разрешено покидать дома только для приобретения товаров первой необходимости, физических упражнений раз в день, медицинских нужд и поездок на работу.

              Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пандемия коронавируса охватила более чем 150 стран мира. То, что жесткие меры ввели режимы, которые считаются авторитарными – власти КНР или иранские аятоллы, неудивительно. Пребывание в режиме ЧП пришлось испытать на себе и жителям стран, которые принято относить к «золотому миллиарду» и эталонам демократии.

              Тем временем президент США Дональд Трамп наперекор общемировому тренду во вторник вдруг потребовал в ближайшие недели отменить введенные ранее ограничения. И это при том, что, по мнению ВОЗ, растет риск, что именно Соединенные Штаты окажутся новым, после Италии, очагом пандемии.

              «Лекарство не должно быть хуже проблемы», – заявил Трамп. По его мнению, если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это погубит больше людей, чем вирус. США скоро восстановят экономическую деятельность, это может произойти уже в ближайшие недели. «Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Очень скоро, гораздо раньше, чем через три–четыре месяца, как предполагали некоторые», – пишет теперь хозяин Белого дома, хотя сам же еще недавно предупреждал, что карантин затянется надолго.

              Проблема в том, что Трамп уже передумал, а власти штатов – нет. Выполнить свои обещания президенту мешает принцип федерализации США, ведь карантин объявляли своими решениями губернаторы, на которых Вашингтон может влиять только косвенно.

              Трампу теперь придется сломить сопротивление властей штатов, пояснил профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. Ситуация с коронавирусом станет новым стресс-тестом для американского федерализма и лично для Трампа, отметил собеседник. «Штаты, настроенные против Трампа, как, например, Нью-Йорк или Калифорния, будут все равно противостоять президенту, как в том анекдоте – «назло отцу уши отморожу», – сказал Домрин газете ВЗГЛЯД.

              По словам эксперта, пока неясно, как Белый дом может принудить губернаторов отменять карантин. «Президент может напомнить, что он главнокомандующий. Но что будет делать армия США под началом главкома Трампа? Воевать против штатов, которые тебя не любят? – рассуждает Домрин. – Как действовать Трампу, чтобы не нарушить конституцию, чего от него так ждут его оппоненты? Он только что пережил попытку импичмента, а теперь еще не хватало обвинений в узурпации власти».

              Тем временем власти КНР во вторник тоже объявили о прекращении карантина, но повод у них для этого гораздо более радостный, чем у Трампа. Со среды они отменяют запрет на посещение провинции Хубэй. Правда, в столице провинции – городе Ухане – ограничения снимут только с 8 апреля. С этого же дня с Уханем начнут восстанавливать транспортное сообщение. Соответствующее решение Пекин принял из-за «улучшения обстановки».

              Китай с его мобилизационной моделью общества, с его жесткой вертикальной системой власти, эффективно справляется с болезнью, источником которой ранее сам же и стал, отмечают политологи. «В целом нынешний кризис показал, что глобальная экономика и либеральное государство краш-тест под названием «коронавирус» не прошли», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

              «Американская экономика, одна из самых открытых в мире, и европейские интегрированные государства реагируют на кризис закрытием границ в приоритет национальных интересов. Поэтому коронавирус замедлит интеграционные процессы и вернет приоритет национальному государству», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

              На ваш взгляд

               
              Сколько продлится напряженная ситуация с коронавирусом в России?




              Обсуждение: 9 комментариев
              Расклад сил на мировой арене после эпидемии коронавируса изменится, прогнозирует профессор. «Пока похоже, что выиграет Китай, потому что он первым выйдет из кризиса и у него будет возможность расширять свой потенциал. Пока другие страны закрываются, КНР сейчас, наоборот, открывается. Поэтому можно прогнозировать усиление экономической мощи Пекина. Относительно других игроков пока сказать сложно. Вряд ли США или Евросоюз что-то выиграют», – отметил эксперт.

              Но не стоит делать вывод, что Китай по итогам пандемии станет образцом для остального мира, возражает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

              «В данном случае дихотомия «либеральная демократия или авторитарная система» бессмысленна. «Краш-тест», безусловно, проходят все государства, но результат будет виден не по линии «демократия или не демократия», а по линии эффективности организации обществ. Выстоят государства и общества, достаточно гармонизированные – любыми способами. Те государства, где этого нет, будут испытывать тяжелейшие проблемы, вплоть до фатальных», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

              Политолог пояснил: «Например, мы не так уж много слышим о странах Скандинавии, а там уж демократия, можно сказать, образцовая. Скандинавы могут принимать действенные меры и при этом не поднимать шум на весь мир». С другой стороны, демократическая Италия – это крайний пример неэффективности, которая стала следствием культуры, которая там есть, заметил Лукьянов.

              «Все смотрят на две крайности – Китай и Италию, но это только сбивает с толку.

              Китай – это также нехарактерный пример, поскольку китайский опыт, укорененный в особенностях общества Поднебесной, никто повторить не сможет», – сказал эксперт

              «Единственный вывод, который можно сделать из истории коронавируса: бытовавшая на протяжении последних 30 лет идея о том, что мир развивается по единым, условно либеральным, правилам, блистательно не подтверждается», – полагает Лукьянов. 

              Как передает ТАСС, число зараженных коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Вечером во вторник к повальному карантину решила примкнуть и Индия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил «общенациональную блокировку» сроком на три недели. «Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью», – цитировало премьера РИА «Новости». «Если мы не сможем справиться с предстоящим 21 днем, мы будем отброшены назад на 21 год», – предупредил премьер.

              Таким образом, полку жителей Земли, оказавшихся на карантине, прибыло. Их число поднялось примерно до трех миллиардов. Теперь это не каждый пятый, а каждый третий.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............